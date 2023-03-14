Перестав бути ексклюзивом: власники потужного позашляховика Dodge позиваються до виробника.

На думку власників Dodge Durango SRT Hellcat через збільшення тиражу позашляховик став менш ексклюзивним. Американці вимагають від Dodge компенсації збитків.

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У США власники Dodge Durango SRT Hellcat подали груповий позов проти компанії-виробника авто. Невдоволення американців викликало рішення відновити виробництво лімітованої моделі. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Позивачі звинувачують Dodge в обмані покупців та несумлінній рекламі. Спочатку модель презентували у 2020 році як ексклюзивну та лімітовану – всього мали випустити лише 3000 Dodge Durango SRT Hellcat.

2022 року позашляховик повернули у виробництво Фото: Dodge

Восени 2021 року виробництво позашляховика дійсно припинили, проте попит виявився настільки високим, що через рік його повернули на конвеєр. Це рішення, на думку низки власників Dodge Durango Hellcat, зробило авто менш ексклюзивним.

З цієї причини американці вимагають від Dodge компенсації збитків. Мовляв, саме через лімітовану серію вартість Durango SRT Hellcat була завищена і, до того ж, тепер при перепродажі позашляховик стане дешевшим.

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Нагадаємо, що Dodge Durango SRT Hellcat – заряджений варіант моделі. До появи Rivian R1S він був найпотужнішим серійним позашляховиком у світі.

Автомобіль оснащений 6,2-літровим V8 компресорним на 720 к. с. від Dodge Charger та Challenger Hellcat. Він розганяється до 100 км/год за 3,5 сек і може розвинути 290 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що у виробництво надійшов перший турецький автомобіль — це електричний кросовер.

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