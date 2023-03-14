Перестал быть эксклюзивом: владельцы мощного внедорожника Dodge судятся с производителем

По мнению владельцев Dodge Durango SRT Hellcat, из-за увеличения тиража внедорожник стал менее эксклюзивным. Американцы требуют от Dodge компенсацию ущерба.

Related video

В США владельцы Dodge Durango SRT Hellcat подали групповой иск против компании-производителя авто. Недовольство американцев вызвало решение возобновить производство лимитированной модели. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Истцы обвиняют Dodge в обмане покупателей и недобросовестной рекламе. Изначально модель презентовали в 2020 году как эксклюзивную и лимитированную – всего должны были выпустить только 3000 Dodge Durango SRT Hellcat.

В 2022 году внедорожник вернули в производство Фото: Dodge

Осенью 2021 года производство внедорожника действительно прекратили, однако спрос оказался столь высоким, что год спустя его вернули на конвейер. Это решение, по мнению ряда владельцев Dodge Durango Hellcat, сделало авто менее эксклюзивным.

По этой причине американцы требуют от Dodge компенсацию ущерба. Мол, именно из-за лимитированной серии стоимость Durango SRT Hellcat была завышена и, к тому же, теперь при перепродаже внедорожник станет дешевле.

Важно

Уходит эпоха: миниатюрный Smart fortwo снимут с производства до конца года

Напомним, что Dodge Durango SRT Hellcat – заряженный вариант модели. До появления Rivian R1S он был самым мощным серийным внедорожником в мире.

Автомобиль оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 на 720 л. с. от Dodge Charger и Challenger Hellcat. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с и может развить 290 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в производство поступил первый турецкий автомобиль — это электрический кроссовер.

Также мы писали, что шесть новых спортивных Dodge угнали прямо из автосалона.