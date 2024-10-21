Новітній суперкар Lamborghini за $600 000 згорів невдовзі після покупки (відео)
Новий Lamborghini Revuelto — 1000-сильний гібридний суперкар із бензиновим V12 та трьома електромоторами. Авто здатне розігнатися до сотні за 2,5 с і розвинути 350 км/год.
У США згорів новенький суперкар Lamborghini Revuelto. Дороге авто не підлягає відновленню. Відео з пожежею опублікував у Instagram його власник.
Новий Lamborghini Revuelto зовсім недавно придбав Ітан Дюран, який є власником компанії з прокату суперкарів та елітних авто. На авто він встиг проїхати усього 175 км.
Інцидент мав місце на хайвеї поблизу Нью-Йорка. Під час поїздки суперкар Lamborghini задимівся. Ітан Дюран зупинив авто і разом із пасажиром встиг вибратися з нього перш, ніж воно спалахнуло.
Пожежники досить швидко прибули на місце ДТП і загасили Lamborghini Revuelto, проте не змогли його врахувати – суперкар згорів повністю. Причини пожежі наразі встановлюються.
Як відомо, ціна Lamborghini Revuelto 2024 складає 608 тис. доларів. Гібридний суперкар оснащений 6,5-літровим бензиновим V12 та трьома електромоторами.
Загальна потужність установки складає 1000 к. с., що дозволяє розганятися до 100 км/год за 2,5 с і розвивати 350 км/год. Водночас, авто здатне проїхати 10 км на електротязі.
До речі, нещодавно в США згорів ще один суперкар Lamborghini, причому доволі рідкісний.
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