Новітній суперкар Lamborghini за $600 000 згорів невдовзі після покупки (відео)

Новий Lamborghini Revuelto — 1000-сильний гібридний суперкар із бензиновим V12 та трьома електромоторами. Авто здатне розігнатися до сотні за 2,5 с і розвинути 350 км/год.

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У США згорів новенький суперкар Lamborghini Revuelto. Дороге авто не підлягає відновленню. Відео з пожежею опублікував у Instagram його власник.

Новий Lamborghini Revuelto зовсім недавно придбав Ітан Дюран, який є власником компанії з прокату суперкарів та елітних авто. На авто він встиг проїхати усього 175 км.

Інцидент мав місце на хайвеї поблизу Нью-Йорка. Під час поїздки суперкар Lamborghini задимівся. Ітан Дюран зупинив авто і разом із пасажиром встиг вибратися з нього перш, ніж воно спалахнуло.

Lamborghini Revuelto належав власнику компанії з прокату суперкарів Фото: instagram.com/ethanduran

Пожежники досить швидко прибули на місце ДТП і загасили Lamborghini Revuelto, проте не змогли його врахувати – суперкар згорів повністю. Причини пожежі наразі встановлюються.

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Як відомо, ціна Lamborghini Revuelto 2024 складає 608 тис. доларів. Гібридний суперкар оснащений 6,5-літровим бензиновим V12 та трьома електромоторами.

Суперкар проїхав усього 175 км Фото: instagram.com/ethanduran

Загальна потужність установки складає 1000 к. с., що дозволяє розганятися до 100 км/год за 2,5 с і розвивати 350 км/год. Водночас, авто здатне проїхати 10 км на електротязі.

До речі, нещодавно в США згорів ще один суперкар Lamborghini, причому доволі рідкісний.

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