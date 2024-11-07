Как отмечают журналисты, правительство Северной Кореи поощряет есть собачатину. Консерву изготовили из специальной породы собак.

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Российские солдаты получили тушенку, сделанную из собачатины в Северной Корее. Этот продукт специально изготовлен для армии КНДР. Об этом пишет издание BILD.

Как пишет издание, российские солдаты в социальных сетях начали распространять видео новых сухпайков. Им раздали северокорейские консервы. На них они вычитали надписи, что тушенка изготовлена из собачьего мяса.

На банках написано на корейском "Собачье мясо нуреонги".

Нуреонги — это порода собак, также известная как корейский желтый шпиц. Корейцы выращивают эту породу специально для потребления. На консервах также указано: "Продукт исключительно для армии КНДР".

На обнародованных кадрах показано, как российские солдаты мажут на хлеб содержимое консервов и съедают бутерброд. На другом видео солдат ВС РФ предупреждает сослуживцев, чтобы они не ели "это чертово собачье мясо".

"Правительство Северной Кореи не только поощряет есть собачатину, но недавно даже провело в Пхеньяне национальный конкурс среди ресторанов по приготовлению собачьего мяса", — пишет BILD.

Напомним, что в Курске для прикрытия самолетов с военными Северной Кореи, которые должны прибыть на аэродром, установили зенитно-ракетный комплекс "Тор", однако с проблемами и засветив геолокацию.