Як наголошують журналісти, уряд Північної Кореї заохочує їсти собачатину. Консерву виготовили зі спеціальної породи собак.

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Російські солдати отримали тушкованку, зроблену із собачатини в Північній Кореї. Цей продукт спеціально виготовлений для армії КНДР. Про це пише видання BILD.

Як пише видання, російські солдати у соціальних мережах почали поширювати відео нових сухпайків. Їм роздали північнокорейські консерви. На них вони вичитали написи, що тушкованка виготовлена із собачого м'яса.

На банках написано корейською "Собаче м'ясо нуреонги".

Нуреонги — це порода собак, також відома як корейський жовтий шпіц. Корейці вирощують цю породу спеціально для споживання. На консервах також зазначено: "Продукт виключно для армії КНДР".

На оприлюднених кадрах показано, як російські солдати мажуть на хліб вміст консервів і з'їдають бутерброд. На іншому відео солдат ЗС РФ попереджає товаришів по службі, щоб вони не їли "це чортове собаче м'ясо".

"Уряд Північної Кореї не тільки заохочує їсти собачатину, але нещодавно навіть провів у Пхеньяні національний конкурс серед ресторанів з приготування собачого м'яса", — пише BILD.

Нагадаємо, що у Курську для прикриття літаків з військовими Північної Кореї, які повинні прибути на аеродром, встановили зенітно-ракетний комплекс "Тор", проте з проблемами та засвітивши геолокацію.