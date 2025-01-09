"Переосмислення підходу": Трамп відсуває терміни завершення війни, продовжить підтримку України, — FT

За словами журналістів, які посилаються на дані європейських чиновників, заяви команди Дональда Трампа — знак того, що адміністрація Білого дому не відмовиться від підтримки України.

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Обраний президент США Дональд Трамп на кілька місяців відклав виконання своєї передвиборчої обіцянки щодо завершення війни в Україні протягом "24 годин". Про це пише Financial Times із посиланням на слова представників Євросоюзу.

Європейські партнери США сприйняли це як знак того, що адміністрація Білого дому не відмовиться від подальшої підтримки України.

Два офіційні чиновники ЄС повідомили журналістам, що в обговореннях в останні кілька тижнів із командою Трампа не дійшли рішення про те, як завершити війну в Україні. За їхніми словами, США, судячи з усього, продовжать підтримувати Київ і після інавгурації Дональда Трампа 20 січня.

"Уся команда Трампа одержима силою, тим, щоб виглядати сильною, отже, вони переосмислюють підхід до України", — сказав один із представників ЄС.

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Нова адміністрація також прагне уникнути можливих порівнянь із тим, як американські війська за президентства Джо Байдена виходили з Афганістану. Команда Трампа не хотіла б бачити повторення подібного в Україні.

Нагадаємо, що, за оцінками Bloomberg, поразка України обійдеться США на $808 млрд дорожче, ніж допомога ЗСУ.

Також повідомлялося, що спецпредставник Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог окреслив терміни, протягом яких шукатимуть рішення щодо завершення війни в Україні.