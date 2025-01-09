Поразка України обійдеться США на $808 млрд дорожче, ніж допомога ЗСУ, — Bloomberg

За даними американських аналітиків, успішне для ЗС РФ вторгнення в Україну змінить вигляд Європи й підштовхне Росію до загрози країнам НАТО.

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Гіпотетична перемога Росії у війні потребуватиме набагато більшого збільшення видатків Пентагона — на понад 800 мільярдів доларів до 2029 року, якщо порівняти з продовженням військової допомоги Україні. Про це пише Bloomberg з посиланням на дані звіту American Enterprise Institute.

Ці дані вказують на те, що успішне для ЗС РФ вторгнення в Україну змінить вигляд Європи та підштовхне Росію до загрози країнам НАТО.

Згідно зі звітом, збільшення витрат на 808 мільярдів доларів для США знадобиться для стримування і, за необхідності, відбиття неядерного нападу Росії вже за межами України. Такі витрати змінять поточний п'ятирічний план Міноборони США до 2029 року з 4,4 трильйона доларів до 5,2, приблизно на 165 мільярдів доларів на рік більше, ніж планувалося. Цей план значною мірою зосереджений на регіоні Азії.

У доповіді AEI основна увага приділяється передбачуваному бюджету Пентагона, "необхідному у світі, де Росія перемагає Україну, і потенційному каскадному впливу на безпеку Америки, оскільки інші супротивники роблять висновки з перемоги Росії й скорочення підтримки України".

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"Ми доходимо висновку, що підтримка України відповідає найкращим інтересам Америки з погляду фінансів", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, що Кіт Келлог заявив, що рішення щодо завершення війни в Україні шукатимуть у "найближчі терміни", зокрема в наступні 100 днів.

Також повідомлялося, що Польща відмовляється від колісних САУ після аналізу бойових дій в Україні.