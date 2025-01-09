Польща відмовляється від колісних САУ з урахуванням аналізу війни в Україні: у чому причина

Повідомляється, що в Міністерстві національної оборони Польщі зосередилися на гусеничних системах, таких як 155-мм гаубиці Krab польського виробництва та їх південнокорейських аналогах K9 Thunder.

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Міністерство національної оборони Польщі ухвалило рішення відмовитися від закупівлі колісних самохідних артилерійських установок (САУ) Kryl калібру 155 мм, зосередившись на посиленні артилерії за рахунок гусеничних САУ. Про це 9 січня повідомило видання ZBIAM із посиланням на офіційний документ канцелярії Сейму Польщі.

Зазначається, що відмова від колісних САУ зумовлена аналізом бойових дій в Україні. При цьому в Міністерстві національної оборони Польщі заявили, що на цьому етапі пріоритетом є створення "ударної здатності" на основі гусеничних 155-мм гаубиць Krab польського виробництва, а також їхніх південнокорейських аналогів K9 Thunder.

Таким чином програма технічного переоснащення польських збройних сил на період 2021-2035 років не передбачає закупівлі колісних САУ Kryl, на програму створення яких було витрачено мільйони злотих. Водночас розглядається можливість їх придбання після 2035 року.

Особливості програми Kryl

Програму розроблення колісних САУ Kryl, що стартувала в рамках ініціативи Dywizjonowy moduł ogniowy 155 mm armatohaubic samobieżnych (Дивізіонний вогневий модуль 155-мм самохідних гаубиць), завершили 2022 року. Концепція передбачала використання колісних систем у низці артилерійських підрозділів для підвищення мобільності та зниження витрат на обслуговування.

Однак повномасштабна війна в Україні змінила підхід Польщі до оснащення артилерійських підрозділів. В умовах сучасного конфлікту, де мобільність часто поєднується з високими вимогами до захисту екіпажу, гусеничні системи, такі як Krab і K9 Thunder, ймовірно, показали вищу ефективність. Хоча в документі не уточнюється, чому військові дійшли такого висновку.

Тим часом, як повідомило інше польське видання Forsal, парламентарії побажали дізнатися в заступника міністра оборони Павла Бейда, яка доля програми Kryl, тим паче, що, на думку фахівців, цей тип техніки чудово показав себе під час війни в Україні.

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Раніше повідомлялося, що, за словами українських артилеристів, за рік бойових дій під час виконання різних завдань САУ "Богдана" виконала понад 3000 пострілів. При цьому установка вже встигла зарекомендувати себе як високоточний і потужний засіб ураження.