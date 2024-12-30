Уже працюють по окупантах: українські артилеристи отримали чеські САУ Dita (відео)

Самохідка виділяється високим ступенем автоматизації — автоматика самостійно розраховує параметри стрільби, наводить гармату, заряджає боєприпаси й виконує постріл. При цьому дальність стрільби досягає 39 км.

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Артилеристи 12-ї бригади Національної гвардії України "Азов" отримали у своє розпорядження чеські 155-мм самохідні артилерійські установки (САУ) Dita. Про це повідомила пресслужба бригади, оприлюднивши відповідне відео.

"Це САУ, яку ми діставатимемо в тил противника — далі, ніж ми діставали, наприклад, тими гарматами, які були в нас до цього", — розповів командир розрахунку самохідки.

За його словами, ця установка має перевагу перед буксируваними системами, особливо в плані координації та управління на вогневій позиції. Крім того, економиться час на вибір вогневої позиції та визначення всіх умов для ефективної стрільби. Це підкреслює мобільність системи, що є найважливішим фактором у поточних умовах бойових дій.

Технічні особливості САУ Dita

Чеська самохідка вирізняється високим ступенем автоматизації: командир машини вводить усі необхідні дані в бортовий комп'ютер, після чого автоматика самостійно розраховує параметри стрільби, наводить гармату, заряджає боєприпаси та виконує постріл.

Скорострільність САУ становить до 6 пострілів на хвилину, боєзапас становить 40 снарядів, а дальність стрільби — до 39 кілометрів.

Екіпаж може бути скорочений до двох осіб — командира і механіка-водія. При цьому ручне управління передбачено для ситуацій, якщо бортова електроніка вийде з ладу. Так система безпеки установки блокує виконання пострілу, якщо всі умови, наприклад, випуск опор, не виконані.

САУ Dita була розроблена чеською компанією Excalibur Army на основі конструкції колісної САУ Dana vz.77. Вона має такі основні характеристики:

Калібр: 155 мм.

Дальність стрільби: до 39 км.

Скорострільність: до 6 пострілів на хвилину.

Боєзапас: 40 снарядів.

Екіпаж: 2 особи.

Захист екіпажу: рівень 1 за стандартом STANAG 4569.

Кабіна установки забезпечує комфорт і безпеку екіпажу, а в надбудові передбачено додаткове місце для третього бійця або використання в аварійних ситуаціях.

Важливо

Передові технології і нові можливості: що отримають ЗСУ від новітніх чеських САУ Dita

Зазначимо, питання походження отриманих САУ поки що залишається відкритим. Можливо, вони були передані в межах державного оборонного замовлення або надійшли завдяки допомозі Нідерландів, які раніше замовили для України 15 таких машин.