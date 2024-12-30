Уже работают по оккупантам: украинские артиллеристы получили чешские САУ Dita (видео)

Самоходка выделяется высокой степенью автоматизации — автоматика самостоятельно рассчитывает параметры стрельбы, наводит орудие, заряжает боеприпасы и выполняет выстрел. При этом дальность стрельбы достигает 39 км.

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Артиллеристы 12-й бригады Национальной гвардии Украины "Азов" получили в свое распоряжение чешские 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) Dita. Об этом сообщила пресс-служба бригады, обнародовав соответствующее видео.

"Это САУ, который мы будем доставать в тыл противника — дальше, чем мы доставали, например, теми пушками, которые были у нас до этого", — рассказал командир расчета самоходки.

По его словам, данная установка имеет преимущество перед буксируемыми системами, особенно в плане координации и управления на огневой позиции. Кроме того, экономится время на выбор огневой позиции и определение всех условий для эффективной стрельбы. Это подчеркивает мобильность системы, что является важнейшим фактором в текущих условиях боевых действий.

Технические особенности САУ Dita

Чешская самоходка выделяется высокой степенью автоматизации: командир машины вводит все необходимые данные в бортовой компьютер, после чего автоматика самостоятельно рассчитывает параметры стрельбы, наводит орудие, заряжает боеприпасы и выполняет выстрел.

Скорострельность САУ составляет до 6 выстрелов в минуту, боезапас составляет 40 снарядов, а дальность стрельбы — до 39 километров.

Экипаж может быть сокращен до двух человек — командира и механика-водителя. При этом ручное управление предусмотрено для ситуаций, если бортовая электроника выйдет из строя. Так система безопасности установки блокирует выполнение выстрела, если все условия, например, выпуск опор, не выполнены.

САУ Dita была разработана чешской компанией Excalibur Army на основе конструкции колесной САУ Dana vz.77. Она имеет такие основные характеристики:

Калибр: 155 мм.

Дальность стрельбы: до 39 км.

Скорострельность: до 6 выстрелов в минуту.

Боезапас: 40 снарядов.

Экипаж: 2 человека.

Защита экипажа: уровень 1 по стандарту STANAG 4569.

Кабина установки обеспечивает комфорт и безопасность экипажа, а в надстройке предусмотрено дополнительное место для третьего бойца или использования в аварийных ситуациях.

Важно

Передовые технологии и новые возможности: что получат ВСУ от новейших чешских САУ Dita

Отметим, вопрос происхождения полученных САУ пока остается открытым. Возможно, они были переданы в рамках государственного оборонного заказа или поступили благодаря помощи Нидерландов, которые ранее заказали для Украины 15 таких машин.