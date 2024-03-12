Передовые технологии и новые возможности: что получат ВСУ от новейших чешских САУ Dita

Excalibur производит САУ Dita, которая сможет бить на расстояние до 39 км. Пушка может работать в автоматическом режиме, поэтому для эксплуатации нужно всего два бойца.

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Нидерланды заказали для Украины новейшие чешские САУ Dita компании Excalibur Company. Украинская армия может существенно нарастить артиллерийские возможности. Об этом сообщает Army Recognition.

Новые артустановки могут предоставить Украине беспрецедентную эффективность и точность военных операций. Колесная САУ Dita имеет калибр 155-мм и пушку L45, которая способна поражать цели на 39 км осколочно-фугасными снарядами. Скорострельность машины составляет 6 выстрелов в минуту в начале и пять выстрелов в постоянном режиме. Пушка может работать в полностью автоматическом режиме наведения. Боекомплект составляет 40 боеприпасов.

DITA поддерживает различные режимы огня, в том числе многозарядный одновременный удар по одной цели. Для защиты экипажа кабина гаубицы оснащена бронезащитой, которая защитит от стрелкового вооружения и осколков артбоеприпасов. Шасси машины производит Tatra. Максимальная скорость составляет 90 км/ч по трассе и до 25 км/ч по бездорожью, что позволяет быстро менять позицию во время высокоинтенсивных боевых действий.

Авторы отмечают, что чешская артустановка имеет передовую систему управления, которая содержит также диагностику, навигацию и автоматическое наведение пушки. Все должно позволить прибывать на позицию, выполнять боевую задачу и ехать дальше. Управление пушкой реализуется системой M4, которая отображает состояние пушки и шасси.

Благодаря высокому уровню автоматизации для управления артустановки Dita достаточно двух членов экипажа. В издании заявляют, что чешские артустановки значительно повысят артиллерийские возможности украинской армии.

Напомним, 6 мая 2022 года СМИ писали, что Украина хочет купить САУ DITA чешского производства.

7 марта СМИ писали, что британские САУ AS90 оказались очень точными.