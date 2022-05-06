Украина хочет закупить новейшие САУ DITA с беспилотной башней, — СМИ (фото)

Самоходная артустановка была представлена только в прошлом году. Среди ее особенностей — система самодиагностики, автоматический режим стрельбы и бронированная кабина.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украинские военные ведут переговоры с чешской Excalibur Army о закупке новейшей САУ DITA. Об этом сообщает Defense Express, ссылаясь на источники.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Поставки артиллерийского вооружения в Украину становятся все более массовыми. В скором времени ВСУ будет иметь все типы самых лучших самоходных артиллерийских установок в мире: французские Caesar, немецкие PzH 2000, американские М109 и ряд других.

Как стало известно изданию, Минобороны Украины ведут переговоры о закупке новейшей САУ DITA калибра 155-мм. Это новейшая артустановка, которая впервые была показана на публике в 2021 году в рамках выставки IDEX-2021.

[ + – ] Дальность стрельбы Dita - 40 км

DITA обладает дальностью стрельбы до 39 км обычным снарядом. А в номенклатуре снарядов есть и дальнобойные снаряды с дальностью уже до 40 км. Особенностью САУ является полная автоматизация ведения боя. Ее башня беспилотна и с автоматической подачей снарядов. Кабина экипажа бронированная, что защищает их от угроз на поле боя.

[ + – ] САУ Dana (слева) и САУ DITA (справа)

Разработка оснащена цифровой системой управления огнем со стрельбой в автоматическом режиме. Система управления огнем позволяет получать целеуказание от БПЛА. DITA также крайне быстрая в свертывании. Для смены позиции нужно 35 секунд после выполнения боевой задачи. Темп стрельбы — 5 выстрелов в минуту. А благодаря бортовому генератору, стрельбу можно вести без основного двигателя.

Исходя из этого авторы приходят к выводу, что DITA может быть даже лучше, чем мировые бестселлеры на мировом рынке вооружения. Ведь помимо вышеописанных особенностей у САУ есть система самодиагностики, кондиционирование воздуха от последствий использования оружия массового поражения и дальность хода от 300 до 600 км.

Напомним, Германия передаст Украине 7 САУ Pzh 2000, а также обучит украинских военных стрельбе из нее.

15 апреля стало известно, что Чехия поставила Украине десятки САУ Dana и РСЗО "Вампир".