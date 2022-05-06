Україна хоче купити нові САУ DITA з безпілотною вежею, — ЗМІ (фото)

Самохідна артустановка була представлена лише минулого року. Серед її особливостей — система самодіагностики, автоматичний режим стрільби та броньована кабіна.

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Українські військові ведуть переговори з чеською Excalibur Army щодо закупівлі новітньої САУ DITA. Про це повідомляє Defense Express, посилаючись на джерела.

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Постачання артилерійського озброєння в Україну стають все більш масовими. Незабаром ЗСУ матиме всі типи найкращих самохідних артилерійських установок у світі: французькі Caesar, німецькі PzH 2000, американські М109 та низку інших.

Як стало відомо, Міноборони України ведуть переговори про закупівлю новітньої САУ DITA калібру 155-мм. Це найновіша артустановка, яка вперше була показана на публіці у 2021 році у межах виставки IDEX-2021.

[ + – ] Дальність стрільби Dita — 40 км

DITA має дальність стрільби до 39 км звичайним снарядом. А в номенклатурі снарядів є далекобійні снаряди з дальністю вже до 40 км. Особливістю САУ є повна автоматизація ведення бою. Її вежа безпілотна та з автоматичним подаванням снарядів. Кабіна екіпажу броньована, що захищає їхню відмінність від загроз на полі бою.

[ + – ] САУ Dana (ліворуч) та САУ DITA (праворуч)

Розробка оснащена цифровою системою керування вогнем зі стрільбою в автоматичному режимі. Система управління вогнем дозволяє отримувати цілевказування від БПЛА. DITA також дуже швидка у згортанні. Для зміни позиції потрібно 35 секунд після виконання бойового завдання. Темп стрільби — 5 пострілів за хвилину. А завдяки бортовому генератору, стрільбу можна вести без основного двигуна.

Тому автори доходять висновку, що DITA може бути навіть краще, ніж світові бестселери на світовому ринку озброєння. Адже, крім вищеописаних особливостей, у САУ є система самодіагностики, кондиціювання повітря від наслідків використання зброї масового ураження і дальність ходу від 300 до 600 км.

Нагадаємо, Німеччина передасть Україні 7 САУ Pzh 2000, а також навчить українських військових стрільбі з неї.

15 квітня стало відомо, що Чехія поставила Україні десятки САУ Dana та РСЗВ "Вампір".