Теперь официально: Украина получит 7 САУ PzH 2000 из Германии

Вместе с поставками артустановок Бундесвер обучит украинских солдат их использовать.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что правительство Германии передаст Украине 7 САУ PzH 2000. Об этом сообщает DW.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Правительство Германии приняло решение больше поставлять тяжелого оружия Украине. В рамках этого решение Украина получит 7 самоходных артиллерийских установок PzH 2000 (Panzerhaubitze).

Анонсировала поставки Ламбрехт сегодня, 6 мая во время визита немецких солдат в Словакию. Помимо самих САУ Германия также обучит украинских военных эксплуатировать немецкую технику. Как пишут в издании, сдвиг в поставках тяжелого вооружения Украине произошел после критики Олафа Шольца за то, что Германия не делает достаточно для помощи украинской армии в условиях вторжения РФ.

Pzh 2000 — это дальнобойная САУ с дальности стрельбы от 30 до 40 км в зависимости от снаряда. Разработана концерном Krauss-Maffei Wegmann. На вооружении немецкой армии с 1998 года. САУ оснащается современной системой навигации, боекомплектом на 60 снарядов с автоматической системой заряжания.

Напомним, 26 апреля в Германии согласились поставлять Украине зенитные САУ Gepard.

Американские гаубицы М777 уже применяет ВСУ, огонь ведется активно-реактивными снарядами.