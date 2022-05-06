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Военный Фокус Российско-украинская война

Теперь официально: Украина получит 7 САУ PzH 2000 из Германии

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pzh 2000 украине
PzH 2000 способны вести стрельбу на дистанцию до 40 км

Вместе с поставками артустановок Бундесвер обучит украинских солдат их использовать.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что правительство Германии передаст Украине 7 САУ PzH 2000. Об этом сообщает DW.

Правительство Германии приняло решение больше поставлять тяжелого оружия Украине. В рамках этого решение Украина получит 7 самоходных артиллерийских установок PzH 2000 (Panzerhaubitze).

Анонсировала поставки Ламбрехт сегодня, 6 мая во время визита немецких солдат в Словакию. Помимо самих САУ Германия также обучит украинских военных эксплуатировать немецкую технику. Как пишут в издании, сдвиг в поставках тяжелого вооружения Украине произошел после критики Олафа Шольца за то, что Германия не делает достаточно для помощи украинской армии в условиях вторжения РФ.

Pzh 2000 — это дальнобойная САУ с дальности стрельбы от 30 до 40 км в зависимости от снаряда. Разработана концерном Krauss-Maffei Wegmann. На вооружении немецкой армии с 1998 года. САУ оснащается современной системой навигации, боекомплектом на 60 снарядов с автоматической системой заряжания.

Напомним, 26 апреля в Германии согласились поставлять Украине зенитные САУ Gepard.

Американские гаубицы М777 уже применяет ВСУ, огонь ведется активно-реактивными снарядами.