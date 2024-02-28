Нидерланды заказали для Украины новейшие САУ Dita: что о них известно

Артустановки имеют высокий уровень автоматизации систем, поэтому могут быстро прибыть на место и начать отработку по целям.

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В рамках военной помощи Чехия изготовит для Украины 9 артустановок DITA. Контракт профинансирует Нидерланды. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

Командующий вооруженными силами генерал Онно Айхельсхайм посетил один из двух заводов в Чехии, где будут производить 9 DITA для ВСУ. Отмечается, что Нидерланды являются одним из важнейшим заказчиком для чешской оборонной индустрии.

Самоходная гаубица DITA — это современная система огня, способная поражать цели на расстоянии десятков километров. Украина имеет большую потребность в этом оружии", — заявили в минобороны.

САУ DITA

Чешская компания Excalibur Army производит 155-мм артустановку DITA. Она имеет автоматизированную усовершенствованную бортовую систему управления и автономную надстройку. Максимальная дальность стрельбы составляет 39 км. Она разработана на базе Dana vz.77, которые также есть на вооружении ВСУ.

Особенностью машины является высокий уровень автоматизации, только два члена экипажа — командир и водитель и боекомплект на 40 снарядов. Разработку представили в 2021 году. Заряжание снаряда происходит автоматически. Кабина машины бронированная и защищает от обломков и стрелкового оружия.

DITA имеет систему управления боем и цифровую систему управления огнем. Все эти характеристики позволяют вести стрельбу 6 выстрелов в минуту на начальном темпе и 5 выстрелов в минуту постоянного темпа.

Напомним, 6 мая 2022 года СМИ писали, что Украина хочет купить САУ DITA чешского производства.

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