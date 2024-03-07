Превосходство по точности: бойцы ВСУ отметили эффективность британских САУ AS90 (видео)

Украина получила в общей сложности 32 артиллерийские системы AS90. Их характеристики, отмечают эксперты, подчеркивают решающую роль передовой артиллерии в современной войне.

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Украинские бойцы признают, что британские 155-мм САУ AS90 имеют значительное преимущество в точности и дальности стрельбы по сравнению с артиллерийскими системами 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация" советского периода. Об этом пишут обозреватели Army Recognition.

В частности, превосходство объясняется тем, что AS90 использует обычные фугасные снаряды L15A1/2, которые обладают большей аэродинамикой и способны лететь дальше, чем даже американские снаряды M107.

Авторы публикации отметили, что Украина получила в общей сложности 32 артиллерийские системы AS90. Из них 20 прошли ремонт в Великобритании для обеспечения полной боеспособности, а остальные 12 были поставлены для извлечения и установки запасных частей на действующие машины.

Что касается подразделений, то по крайней мере одно украинское из них, а именно 3-я штурмовая бригада, активно использует артиллерийские системы AS90 после обучения в Великобритании.

"Характеристики этих артиллерийских систем подчеркивают решающую роль передовой артиллерии в современной войне, особенно в конфликте, характеризующемся как обычной, так и асимметричной тактикой", — пишут обозреватели.

Кратко о AS90

Самоходка оснащена 155-мм пушкой способной стрелять стандартными боеприпасами НАТО, включая фугасные, дымовые и осветительные снаряды. Максимальная дальность стрельбы гаубицы AS90 составляет 24,7 км при использовании стандартных зарядов и до 30 км при использовании активно-реактивных боеприпасов.

САУ оснащена современными системами управления огнем и навигации, что позволяет ему быстро обрабатывать данные об обстреле и точно поражать цели даже в неблагоприятных погодных условиях или ночью. Максимальный темп стрельбы достигается в режиме залпа – 3 выстрела за 10 сек. При этом в течение нескольких минут экипаж может обеспечивать темп до 5-6 выстрелов в минуту.

Гаубица оснащена дизельным двигателем Cummins VTA-903T, обеспечивающим максимальную скорость по шоссе около 53 км/ч и скорость по пересеченной местности около 30 км/ч, что обеспечивает хорошую стратегическую и тактическую мобильность.

Ранее сообщалось, что в рамках "программы оптимизации" армии Министерство обороны Великобритании планирует отказаться от 13 образцов вооружения, включая САУ AS90.