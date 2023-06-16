Украинские военные показали ночные стрельбы из британской САУ AS-90 (видео)

Великобритания передала Украине около 30 машин. Артиллеристы завершили обучение в начале месяца.

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Бойцы ВСУ показали видео применения самоходных артиллерийских установок AS90 на одно из направлений на фронте. Кадры опубликовали в социальных сетях, передает Фокус.

В видеоролике показана боевая стрельба на одном из направлений боевых действий. В сеть выложили сразу два видеоролика, на одном из которых AS90 отрабатывает по целям ночью. На другом видео показана стрельба днем. Бойцы наносят удары, а экипаж обслуживающего персонала передает боеприпасы военным. При этом один из военных сидит на входе в машину поры стрельбу. Не исключено, что видео сняли на полигоне.

Что известно о САУ AS90?

В начале 2023 года Минобороны Великобритании анонсировало поставки Украине 30 САУ AS90 вместе с танками Challenger 2. Королевские Вооруженные силы имели в арсенале 90 таких артустановок.

AS90 – это британская 155-мм самоходная артустановка. Ее разработала компания BAE Systems. Основные характеристики машины:

масса — 45 тонн;

экипаж — 5 бойцов;

калибр — 155 мм;

боезапас – 48 снарядов;

максимальная дальность огня – 30 км.

Напомним, 10 июня в Минобороны Великобритании отчитались о завершении обучения украинских экипажей на AS90 и танках Challenger 2.

15 июня бойцы ВСУ уничтожили комплекс разведки "Зоопарк-1" и станцию РЭБ "Борисоглебск-2". Это дорогие и редкие машины в ВС РФ.