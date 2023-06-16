Українські військові показали нічні стрільби з британської САУ AS-90 (відео)

Велика Британія передала Україні близько 30 машин. Артилеристи завершили навчання на початку місяця.

Related video

Бійці ЗСУ показали відео застосування самохідних артилерійських установок AS90 на одну з напрямків на фронті. Кадри опублікували в соціальних мережах, передає Фокус.

У відеоролику показана бойова стрільба на одному з напрямку бойових дій. В мережу виклали одразу два відеоролики, на одному з яких AS90 відпрацьовує по цілях вночі. На іншому відео показана стрільба вдень. Бійці завдають удари, а екіпаж обслуги передає боєприпаси військовим. При цьому один з військових сидить на вході до машини пори стрільбу. Не виключено, що відео зняли на полігоні.

Що відомо про САУ AS90?

На початку 2023 року Міноборони Великої Британії анонсувало постачання Україні 30 САУ AS90 разом з танками Challenger 2. Королівські Збройні сили мали в арсенали 90 таких артустановок.

AS90 — це британська 155-мм самохідна артустановка. Її розробила компанія BAE Systems. Основні характеристики машини:

маса — 45 тонн;

екіпаж — 5 бійців;

калібр — 155 мм;

боєзапас — 48 снарядів;

максимальна дальність вогню — 30 км.

Нагадаємо, 10 червня в Міноборони Великобританії відзвітували про завершення навчання українських екіпажів на AS90 та танках Challenger 2.

15 червня бійці ЗСУ знищили комплекс розвідки "Зоопарк-1" та станцію РЕБ "Борисоглібськ-2". Це дорогі та рідкі машини у ЗС РФ.