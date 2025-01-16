Без згоди на саміт щодо України із Зеленським візиту Трампа у Великій Британії бути не повинно, — політик

Лідер британських демократів Ед Дейві заявив, що майбутній президент США являє собою "загрозу миру". За його словами, Трамп має відвідати безпековий саміт, на якому обговорюватимуть безпеку України та військову допомогу за допомогою заморожених активів РФ.

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Велика Британія має запропонувати Дональду Трампу державний візит тільки за умови, що він погодиться на зустріч на вищому рівні з українським лідером Володимиром Зеленським, заявив Ед Дейві, лідер британських ліберальних демократів. Про це пише The Guardian.

У своїй промові політик також закликав Велику Британію прагнути до нового митного союзу з ЄС, щоб допомогти захистити себе від потенційних наслідків другого президентства Трампа.

"На жаль, реальність абсолютно ясна. Нова адміністрація Трампа створює загрозу миру і процвітанню Великої Британії, Європи та всього світу", — сказав Дейві. — Протягом наступних чотирьох років Велика Британія не може покладатися на присутність Сполучених Штатів, щоб бути надійним партнером у питаннях безпеки, оборони або економіки".

За його словами, єдиний спосіб для Великої Британії мати справу з Трампом — так це з позиції сили, вимагаючи тісніших зв'язків з Європою.

"Хороша новина в тому, що у нас є важелі. У нас є те, чого Трамп відчайдушно хоче — державний візит, пишність Букінгемського палацу, бенкет із королем. Ми всі знаємо, що це в його інтересах", — додав він.

Дейві заявив, що візит Трампу слід дозволити тільки за умови згоди відвідати саміт, організований Великою Британією із Зеленським та іншими європейськими лідерами, на якому обговорюватимуть майбутнє України, включно з питанням про те, як використовувати заморожені російські активи для оплати української зброї.

Сер Ед Дейві обіймав посаду лідера ліберальних демократів з 2020 року. Він також був міністром з питань енергетики та питань зміни клімату з 2012 по 2015 рр.

Нагадаємо, що під час зустрічі Стармера і Зеленського в Києві збили російський дрон.

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