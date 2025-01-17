Всемирный банк опубликовал прогноз о завершении войны в 2025 году и состоянии Украины: детали

Российско-украинская война затронула почти половину граждан Украины, говорится в аналитике Всемирного банка. Аналитики объяснили, как будет развиваться ситуация в зависимости от прекращения или продолжения боевых действий.

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В 2025 году экономический рост Украины замедлится, если исходить из предположения, что российско-украинская война продлится еще 12 месяцев. Кроме того, боевые действия будут влиять на экономику европейского региона. О том, как будет развиваться ситуация в мире и в Украине, аналитики Всемирного банка (The World Bank) рассказали в бюллетене, который вышел в январе 2025 года.

Всемирный банк выпустил бюллетень "Глобальные экономические перспективы" (Global economic prospects) объемом 250 страниц. Среди прочего, аналитики исследовали ситуацию в Украине: оценили перспективы в 2025 и 2026 гг. 63 говорится о перспективах экономики и о влиянии войны на людей. Отмечается, что в 2024 году война затронула 41% украинцев. Банк предположил, что в 2025 году военные действия продолжатся и в таком случае экономика будет находиться в не самом лучшем состоянии.

"Прогнозируется умеренный рост в Украине до 2% в 2025 году, предполагая активные боевые действия, которые будут продолжаться в течение года", — указывается в тексте.

В следующем предложении упоминают о 2026 году. Аналитики опубликовали экономические ожидания в случае, если войны прекратится. Из-за этого, как указано в отчете, экономика Украины может вырасти на 7%. При этом отмечается, что будущее зависит от "прекращения активных боевых действий, поддержки потребления, инвестиции на реконструкцию". Отдельно отмечается, что на прогнозы влияют "сроки и количество внешней помощи и продолжительность российского вторжения".

Также Всемирный банк признал, что российско-украинская война приводит к "геополитической напряженности" и "критическому риску" и влияет на "региональное мировоззрение".

"Далее эскалация может привести к большему экономическому срыву во всем регионе", — озвучили аналитики прогноз в случае, если война будет продолжаться и дальше.

Завершение войны — детали

Отметим, Фокус писал о заявлениях политиков Украины, США и РФ о завершении войны в ближайшее время, в 2025 году. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью медиа сказал, что мирное соглашение возможно, если украинцы получат четкие гарантии безопасности, которые защитят от усиления РФ и новой войны. В США будущий советник по нацбезопасности нового президента США говорил о ряде условий, на которые должны согласиться украинцы: отказ от НАТО на 20 лет, согласие на оккупацию территорий и отказ от деоккупации военным путем. С другой стороны, представители РФ, например, глава МИД Сергей Лавров повторил условия капитуляции Украины, которые включат вечный отказ от НАТО, нейтральность, уничтожение армии и возвращение русификации.

Напоминаем, 16 января в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер, чтобы заключить соглашение по безопасности на 100 лет: каковы его условия.