"Не отклонили": Стефанишина о соглашении с США по контролю над месторождениями

В Вашингтоне продолжаются организационные процессы, связанные с приходом в Белый дом нового президента, отметила вице-премьер Ольга Стефанишина. С этими процессами связана задержка украинского решения о критических полезных ископаемых.

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Украина полностью не отклонила соглашение с Соединенными Штатами Америки, которое предложил новый американский президент Дональд Трамп. При этом работу над договоренностями приостановили, поскольку ожидают, когда полностью сформируется новая администрация. О возможности заключения соглашения о военной помощи в обмен на ресурсы вице-премьер и министр юстиции Ольга Стефанишина рассказала во время брифинга в Варшаве, написало издание The Guardian.

Стефанишина прибыла на неформальную встречу с представителями Европейского Союза, которая 18 февраля проходит в Варшаве. Чиновница ответила на вопросы журналистов относительно соглашения на 500 млрд долл., которое США предложили Украине. По ее словам, пока соглашение не обсуждают, поскольку Украина ждет формирования американской администрации. С другой, договоренности не отвергли полностью, сказала вице-премьер.

"Во-первых, мы не находимся в процессе обсуждения соглашения. Пока формируется американская администрация, вокруг происходит много процессов. Во-вторых, Украина не отказалась от соглашения по критическим полезным ископаемым. Соглашение находится на стадии обсуждения и мы ожидаем, что оно будет подписано", — сказала она.

Еще один вопрос касался саммита ЕС, который 17 февраля созвал президент Франции Эмманюэль Макрон. Стефанишина сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский уже пообщался с французским коллегой и знает об итогах совещания. О других деталях разговора вице-премьер не рассказала.

Соглашение с США о месторождениях — детали

Отметим, президент США Дональд Трамп в январе заявил, что готов продолжить помощь Украине, если американцы получат доступ к редкоземельным металлам. После этого 11 февраля, накануне Мюнхенской конференции по безопасности, в Киев прибыл министр финансов США Скотт Бессент, который привез Зеленскому соглашение на подпись. Впоследствии медиа сообщили, что встреча длилась час, а соглашение не подписали. Политический обозреватель The Washington Post Джош Рогин сообщил, со ссылкой на собственные источники, что Зеленский не увидел в соглашении никаких гарантий безопасности, поэтому и принял такое решение.

Тем временем издание The Telegraph выяснило, о чем же шла речь в соглашении Трампа. Согласно данным журналистов, общая сумма "компенсации за помощь", которую потребовал американский президент, достигает 500 млрд долл. В соглашении речь идет не только о полезных ископаемых, но и о портах и инфраструктуре, других ценных объектах, которые просят прибыль. США хотели бы получать 50% прибыли от этих объектов, которые в соглашении очерчены общими словами, без конкретных названий. Кроме того, если Украина отдаст их в концессию третьим лицам, то 50% цены лицензий также пойдет американцам. Также указано, что партнеры будут иметь право первыми купить любые полезные ископаемые, которые идут на экспорт, и контролировать любые решения по ресурсам и экономике. В статье сравнили условия США с репарациями, которые в 1945 году наложили на Германию после проигрыша во Второй мировой войне.

Напоминаем, украинский экономист рассказал, почему Украина сама не справится с добычей редкоземельных метел. В то же время народный депутат и глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев отметил, что могут быть проблемы с нынешними владельцами месторождений, которые хотят получить США.