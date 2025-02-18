"Не відхилили": Стефанішина про угоду з США щодо контролю над родовищами

У Вашингтоні тривають організаційні процеси, пов'язані з приходом у Білий дім нового президента, зауважила віцепрем'єрка Ольга Стефанішина. З цими процесами пов'язана затримка українського рішення про критичні корисні копалини.

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Україна повністю не відхилила угоду зі Сполученими Штатами Америки, яку запропонував новий американський президент Дональд Трамп. При цьому роботу над домовленостями призупинили, оскільки очікують, коли повністю сформується нова адміністрація. Про можливість укладання угоди про військову допомогу в обмін на ресурси віцепрем'єрка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина розповіла під час брифінгу у Варшаві, написало видання The Guardian.

Стефанішина прибула на неформальну зустріч з представниками Європейського Союзу, яка 18 лютого відбувається у Варшаві. Посадовиця відповіла на питання журналістів щодо угоди на 500 млрд дол., яку США запропонували Україні. З її слів, поки що угоду не обговорюють, оскільки Україна чекає формування американської адміністрації. З іншого, домовленості не відкинули повністю, сказала віцепрем'єрка.

"По-перше, ми не перебуваємо в процесі обговорення угоди. Поки формується американська адміністрація, навколо відбувається багато процесів. По-друге, Україна не відмовилася від угоди щодо критичних корисних копалин. Угода перебуває на стадії обговорення і ми очікуємо, що вона буде підписана", — сказала вона.

Ще одне питання стосувалось саміту ЄС, який 17 лютого скликав президент Франції Емманюель Макрон. Стефанішина повідомила, що президент України Володимир Зеленський вже поспілкувався з французьким колегою і знає про підсумки наради. Про інші деталі розмови віцепрем'єрка не розповіла.

Угода з США про родовища — деталі

Зазначимо, президент США Дональд Трамп у січні заявив, що готовий продовжити допомогу Україні, якщо американці отримають доступ до рідкоземельних металів. Після цього 11 лютого, напередодні Мюнхенської безпекової конференції, до Києва прибув міністр фінансів США Скотт Бессент, який привіз Зеленському угоду на підпис. Згодом медіа повідомили, що зустріч тривала годину, а угоду не підписали. Політичний оглядач The Washington Post Джош Рогін повідомив, з посиланням на власні джерела, що Зеленський не побачив в угоді ніяких гарантій безпеки, тому і прийняв таке рішення.

Тим часом видання The Telegraph з'ясувало, про що ж ішлося в угоді Трампа. Згідно з даними журналістів, загальна сума "компенсації за допомогу", яку зажадав американський президент, сягає 500 млрд дол. В угоді ідеться не лише про корисні копалини, а й про порти та інфраструктуру, інші цінні об'єкти, які просять прибуток. США хотіли б отримувати 50% прибутку від цих об'єктів, які в угоді окреслені загальними словами, без конкретних назв. Крім того, якщо Україна віддасть їх в концесію третім особам, то 50% ціни ліцензій також піде американцям. Також вказано, що партнери матимуть право першими купити будь-які корисні копалини, які ідуть на експорт, та контролюватимуть будь-які рішення щодо ресурсів та економіки. У статті порівняли умови США з репараціями, які у 1945 році наклали на Німеччину після програшу у Другій світовій війні.

Нагадуємо, український економіст розповів, чому Україна сама не впорається з видобуванням рідкоземельних метелів. Водночас народний депутат та глава фінансового комітету ВР Данило Гетманцев зауважив, що можуть бути проблеми з нинішніми власниками родовищ, які хочуть отримати США.