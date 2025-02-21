Трамп і Росія підштовхують Україну до мирної угоди: що кажуть солдати ЗСУ на передовій

Бійці на фронті сповнені рішучості продовжувати битися, згадують про мирні жертви та втрати десятків тисяч побратимів. Військовий із позивним "Пружинка" зневажливо відгукнувся про російсько-американські переговори в Саудівській Аравії.

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Мирні переговори цього тижня між Росією і США не справили враження на українських солдатів на передовій, які вважають, що не варто чекати швидкого припинення бойових дій, якщо Київ залишиться поза переговорами. Про це повідомляє Reuters.

Піхотинець із позивним "Регбіст" пригадав запеклий опір України в перші тижні вторгнення в лютому 2022 року, до постачання західного озброєння. Боєць не покладав великих надій на те, що президент США Дональд Трамп стане на захист України.

Інший солдат із позивним "Пружинка" також зневажливо відгукнувся про російсько-американські переговори в Саудівській Аравії, сказавши, що він все ще планує дати бій ворогові, коли повернеться на фронт.

"Можливо, вони там щось вирішили, але це їхня думка", — сказав 21-річний захисник із позивним "Весна". Військові на передовій кажуть, що готові продовжувати битися, пояснюючи свою рішучість жертвами й втратою десятків тисяч побратимів.

Бійці ЗСУ на передовій

Тим часом на полі бою українські війська, які поступаються за чисельністю та озброєнням, намагаються стримати російський наступ уздовж великого східного фронту. Бої були особливо запеклими поблизу логістичного центру Покровська, що перебуває в бойовій готовності, який частково обороняли війська 68-ї єгерської бригади України.

На своєму полігоні солдати заявили, що мало вірять у мирні зусилля, що тривають, і не бачать ознак негайного закінчення боїв.

"Серед нас багато патріотів — ми нащадки козаків. Будемо битися до кінця", — сказав боєць із позивним "Алладін", який тренував війська.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, британських льотчиків готують до патрулювання Typhoon в Україні.

Також повідомлялося, що Кремль згоден поступитися Україні $300 млрд заради мирної угоди. Але частина коштів піде на окуповані території Донбасу.