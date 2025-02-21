Трамп и Россия подталкивают Украину к мирному соглашению: что говорят солдаты ВСУ на передовой

Бойцы на фронте полны решимости продолжать сражаться, упоминают о мирных жертвах и потерях десятков тысяч побратимов. Военный с позывным "Пружинка" пренебрежительно отозвался о российско-американских переговорах в Саудовской Аравии.

Related video

Мирные переговоры на этой неделе между Россией и США не произвели впечатления на украинских солдат на передовой, которые считают, что не стоит ждать быстрого прекращения боевых действий, если Киев останется вне переговоров. Об этом сообщает Reuters.

Пехотинец с позывным "Регбист" вспомнил ожесточенное сопротивление Украины в первые недели вторжения в феврале 2022 года, до поставок западного вооружения. Боец не возлагал больших надежд на то, что президент США Дональд Трамп встанет на защиту Украины.

Другой солдат с позывным "Пружинка" также пренебрежительно отозвался о российско-американских переговорах в Саудовской Аравии, сказав, что он все еще планирует дать бой врагу, когда вернется на фронт.

"Возможно, они там что-то решили, но это их мнение", — сказал 21-летний защитник с позывным "Весна".

Военные на передовой говорят, что готовы продолжать сражаться, объясняя свою решимость жертвами и потерей десятков тысяч побратимов.

Бойцы ВСУ на передовой

Тем временем на поле боя украинские войска, уступающие по численности и вооружению, пытаются сдержать российское наступление вдоль обширного восточного фронта. Бои были особенно ожесточенными вблизи находящегося в боевой готовности логистического центра Покровска, который частично обороняли войска 68-й егерской бригады Украины.

На своем полигоне солдаты заявили, что мало верят в продолжающиеся мирные усилия и не видят признаков немедленного окончания боев.

"Среди нас много патриотов — мы потомки казаков. Будем сражаться до конца", — сказал боец с позывным "Алладин", который тренировал войска.

Напомним, что, по данным СМИ, британских летчиков готовят к патрулированию Typhoon в Украине.

Также сообщалось, что Кремль согласен уступить Украине $300 млрд ради мирной сделки. Но часть средств пойдет на оккупированные территории Донбасса.