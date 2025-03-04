"Усердно работаем": в Европе начали разрабатывать альтернативу Starlink

Европа разрабатывает альтернативное решение — так называемый GovSatCom, который является объединением и совместным использованием существующих спутниковых возможностей в европейских странах.

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Европейская комиссия выясняет, как она может помочь Украине обеспечить пропускную способность спутниковой связи ввиду возможности США прекратить доступ Киева к сети Starlink. В ЕС заявили о разработке альтернативы Starlink. Об этом сообщает Politico.

Представитель Комиссии Томас Ренье сказал, что Киев уже "выразил заинтересованность" в том, как он может использовать Govsatcom — объединенную сеть существующих национальных правительственных спутниковых возможностей ЕС — и IRIS², новую группу, которая должна заработать только в 2030-х годах.

"Комиссия будет продолжать свои контакты с Украиной в этом отношении", — сказал Ренье.

Депутат Европарламента от French Renew Кристоф Грудлер в своем письме сообщил исполнительному органу ЕС, что он должен срочно "оценить все возможные альтернативные спутниковые решения, которые ЕС может предложить Украине" вместо Starlink.

"Что касается Starlink, мы сейчас усердно работаем над спутниковой системой IRIS 2. Она будет полностью функционировать только к 2030 году. А пока мы разрабатываем альтернативное решение — так называемый GovSatCom, который является объединением и совместным использованием существующих спутниковых возможностей в государствах-членах. Украина выразила свою заинтересованность в преимуществах GovSatCom, и сейчас мы изучаем этот вопрос", — сказал Томас Ренье.

Напомним, что по словам украинских военных, Украине уже ранее отключали доступ к Starlink, поэтому в ВСУ есть альтернативные варианты связи.

Напомним, 22 февраля издание Reuters сообщало, что США угрожают отключить Украину от спутниковой интернет-системы Starlink, если Киев не согласится на американские условия по соглашению о редкоземельных ископаемых.