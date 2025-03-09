"Мовчи, маленька людино": в США відповіли на заяву Сікорського про Starlink в Україні (фото)

Люди з адміністрації Трампа відреагували на заяви глави МЗС Польщі Сікорського. Якщо держсекретар Рубіо заперечив цю інформацію, то Ілон Маск вдався до відвертих грубощів на адресу глави польської дипломатії.

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Очільник Державного департаменту США Марко Рубіо відреагував на заяву його колеги з Польщі Радослава Сікорського про погрози відключити термінали супутникового зв'язку Starlink в Україні. Свою відповідь американський політик написав у X.

Глава Держдепу США назвав інформацію про відключення "вигадками" та нагадав Сікорському, що ніхто "не погрожував відключити Україну від Starlink".

Відповідь Рубіо на заяву Сікорського (скріншот з X)

"І скажіть "дякую", бо без Starlink Україна б цю війну давно програла і росіяни зараз були б на кордоні з Польщею", — написав Рубіо.

У відповідь Сікорський подякував держсекретарю за відповідь та підтвердження про подальшу роботу терміналів супутникового зв'язку.

"Дякую, Марко, за підтвердження того, що хоробрі воїни України можуть розраховувати на життєво важливий інтернет-сервіс. Разом Європа та Сполучені Штати можуть допомогти досягти справедливого миру", — відповів у коментарях Сікорський.

Водночас на допис глави польської дипломатії відреагував бізнесмен Ілон Маск. Він у грубій формі відповів на заяву Сікорського та назвав того "маленькою людиною".

"Замовкни, маленька людино. Ви платите лише незначну частину вартості. Наразі Starlink нічим замінити", — написав свою відповідь Маск.

Маск грубо відповів главі польської дипломатії (фото: скріншот з X)

Раніше стало відомо, що ЄС шукає альтернативу Starlink в Україні. Журналісти вказують, що провідні постачальники супутникового зв'язку в ЄС готові розширити свої потужності. Однак експерти кажуть, що швидко замінити термінали Starlink не вийде через дві ключові причини.

Згодом повідомлялося, що Польща готова розірвати контракт зі Starlink, якщо Маск відключить зв'язок для України. Інтернет від Starlink, яким користується Україна, оплачує Міністерство цифровізації Польщі. Його вартість становить близька 50 млн доларів США.