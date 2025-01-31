Російська омбудсменка пропонує не вважати ЗСУ представниками "імперії зла": деталі (відео)

Українці "різні" і вони не є представниками "імперії зла", заявила російська омбудсменка Тетяна Москалькова з трибуни Держдуми РФ.

Related video

Уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова запропонувала росіянам інакше ставитись до українців. Чиновниця розповіла про спілкування з людьми, які контактували з бійцями ЗСУ. Зі слів цих людей, українці їх не мучили, а годували і допомагали. Фрагмент заяви Москалькової опублікували у Telegram-каналі росЗМІ RTVI.

Москалькова виступила у Державній думі РФ та розповіла про свої думки щодо українців. Думки виникли після спілкування з російськими військовими, які повернулись з полону, та з жителями Курської області. Полонені розповіли про бійців ЗСУ, які ділились з ними їжею. Росіяни з-під Курська — про те, як українці везли їх в Україну, доправляли до кордону з Білоруссю, і тоді вони спокійно вертались до РФ. Чиновниця запропонувала росіянами "не розлюднюватись" та не сприймати українців як представників "імперії зла". На думку Москалькової, українці — "різні".

Фрагмент відео не дає можливості зрозуміти, як відреагували у Держдумі РФ на пропозицію не розлюднюватись. Поки що не відомо, чи Слідчий комітет РФ відкрив справу проти Москалькової за "дискредитацію" війни та ЗС РФ.

Зазначимо, Фокус писав про інші заяви Москалькової, дотичні до російсько-української війни. Наприклад, у серпні 2024 року, через місяць після прориву ЗСУ в Курській області, вона повідомила про зникнення 13 росіян, яких виявили в Сумській області. Російська чиновниця турбувалась щодо того, щоб їм гарантували безпеку та повернули додому. Крім того, вона надала список з тисячі осіб, яких не могли відшукати родичі.

Крім того, також у серпні, Уповноважена з прав людини у РФ вперше звернулась до українського омбудсмена Дмитра Лубінця щодо обміну полоненими. В ефірі телемарафону Лубінець заявив, що перед цим росіяни заявили про припинення будь-яких перемовин на цю тему. Перемовини відновились через тиждень після повідомлень про прорив ЗСУ в Курську область і про те, що українці взяли у полон певну кількість строковиків ЗС РФ.

Нагадуємо, у грудні Лубінець повідомив про воєнні злочини ЗС РФ і про кількість страт, здійснений російськими солдатами. Одна з таких страт сталась 5 січня 2025 року, розповіла українська прокуратура.