Коли був останній обмін полонених з РФ і що не так зі "списками" Москалькової

За час повномасштабного вторгнення РФ відбулось 58 обмінів полонених. Останній — 19 жовтня. Тоді додому з російського полону повернулися 95 українських військових.

2 грудня уповноважена з прав людини у РФ Тетяна Москалькова звинуватила Україну у нібито затягуванні обміну полоненими. Вона також опублікувала "списки" українських військовополонених з 630 осіб, яких нібито не погоджуються забирати додому. Український омбудсман Дмитро Лубінець спростував цю інформацію і наголосив на готовності держави забрати усіх своїх громадян із полону та незаконного утримання. "Списки" Москалькової проаналізували в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, заступник начальника ГУР МО, бригадний генерал Дмитро Усов заявив, що офіційними каналами жодних реальних пропозицій Україна не отримувала.

"Ця гра росіян — лише на публіку, і вона особливо цинічна. Вони маніпулюють долями людей і вразливим становищем родичів", — зазначив він.

За словами Усова, сімох полонених з оприлюднених росіянами "списків" уже обміняли. Є чимало помилок у прізвищах та датах народження, серед прізвищ є чотирнадцятеро цивільних.

"Тобто, російські пропагандисти пропонують міняти на своїх військових наших звичайних громадян, що є порушенням міжнародного гуманітарного права", — зауважив заступник начальника ГУР МО.

Він переконаний, що ці "списки" та гучні заяви призначені лише для розхитування ситуації і є намаганням дискредитувати українські державні органи.

За його словами, реальні пропозиції від російської сторони Україна отримує лише щодо обміну полонених, взятих на Курському напрямку. А полонені росіяни з інших регіонів Росію не цікавлять.

Коли був останній обмін полонених

Останній обмін полонених відбувся 19 жовтня. Додому повернулися ще 95 захисників України. Серед них були ті, хто отримав так звані "вироки" судової системи Росії та були "засуджені": з них 28 — до тривалих термінів, а 20 — до довічного ув’язнення.

З російського полону повернулися нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони. Вони захищали Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Київщину, Харківщину, Чернігівщину та Херсонщину. Цей обмін став 58-м за від початку повномасштабного вторгнення РФ. Загалом визволено вже 3767 людей.

Нагадаємо, 19 жовтня з російського полону був звільнений Максим Буткевич — журналіст, правозахисник, активіст та співзасновник Центру прав людини ZMINA.

18 жовтня Україна повернула тіло 501 полеглого захисника. Це бійці, які загинули на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському, Вугледарському, Луганському та Запорізькому напрямках.