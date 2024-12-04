Когда был последний обмен пленных с РФ и что не так со "списками" Москальковой

За время полномасштабного вторжения РФ состоялось 58 обменов пленных. Последний — 19 октября. Тогда домой из российского плена вернулись 95 украинских военных.

2 декабря уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обвинила Украину в якобы затягивании обмена пленными. Она также опубликовала "списки" украинских военнопленных из 630 человек, которых якобы не соглашаются забирать домой. Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец опроверг эту информацию и отметил готовность государства забрать всех своих граждан из плена и незаконного содержания. "Списки" Москальковой проанализировали в Главном управлении разведки Минобороны.

Секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, заместитель начальника ГУР МО, бригадный генерал Дмитрий Усов заявил, что по официальным каналам никаких реальных предложений Украина не получала.

"Эта игра россиян — только на публику, и она особенно цинична. Они манипулируют судьбами людей и уязвимым положением родственников", — отметил он.

По словам Усова, семерых пленных из обнародованных россиянами "списков" уже обменяли. Есть немало ошибок в фамилиях и датах рождения, среди фамилий есть четырнадцать гражданских.

"То есть, российские пропагандисты предлагают менять на своих военных наших обычных граждан, что является нарушением международного гуманитарного права", — отметил заместитель начальника ГУР МО.

Он убежден, что эти "списки" и громкие заявления предназначены лишь для расшатывания ситуации и являются попыткой дискредитировать украинские государственные органы.

По его словам, реальные предложения от российской стороны Украина получает только по обмену пленных, взятых на Курском направлении. А пленные россияне из других регионов Россию не интересуют.

Когда был последний обмен пленных

Последний обмен пленных состоялся 19 октября. Домой вернулись еще 95 защитников Украины. Среди них были те, кто получил так называемые "приговоры" судебной системы России и были "осуждены": из них 28 — к длительным срокам, а 20 — к пожизненному заключению.

Из российского плена вернулись нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны. Они защищали Мариуполь, Донецкую, Луганскую, Киевскую, Харьковскую, Черниговскую и Херсонскую области. Этот обмен стал 58-м с начала полномасштабного вторжения РФ. В целом освобождено уже 3 767 человек.

Напомним, 19 октября из российского плена был освобожден Максим Буткевич — журналист, правозащитник, активист и соучредитель Центра прав человека ZMINA.

18 октября Украина вернула тела 501 павшего защитника. Это бойцы, которые погибли на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском, Угледарском, Луганском и Запорожском направлениях.