Российский омбудсмен предлагает не считать ВСУ представителями "империи зла": детали (видео)

Украинцы "разные" и они не являются представителями "империи зла", заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова с трибуны Госдумы РФ.

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Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова предложила россиянам иначе относиться к украинцам. Чиновница рассказала об общении с людьми, которые контактировали с бойцами ВСУ. По словам этих людей, украинцы их не мучили, а кормили и помогали. Фрагмент заявления Москальковой опубликовали в Telegram-канале росСМИ RTVI.

Москалькова выступила в Государственной думе РФ и рассказала о своих мыслях относительно украинцев. Мысли возникли после общения с российскими военными, которые вернулись из плена, и с жителями Курской области. Пленные рассказали о бойцах ВСУ, которые делились с ними едой. Россияне из-под Курска — о том, как украинцы везли их в Украину, доставляли к границе с Беларусью, и тогда они спокойно возвращались в РФ. Чиновница предложила россиянам "не расчеловечиваться" и не воспринимать украинцев как представителей "империи зла". По мнению Москальковой, украинцы — "разные".

Фрагмент видео не дает возможности понять, как отреагировали в Госдуме РФ на предложение не расчеловечиваться. Пока не известно, открыл ли Следственный комитет РФ дело против Москальковой за "дискредитацию" войны и ВС России.

Отметим, Фокус писал о других заявлениях Москальковой, касающихся российско-украинской войны. Например, в августе 2024 года, через месяц после прорыва ВСУ в Курской области, она сообщила об исчезновении 13 россиян, которых обнаружили в Сумской области. Российская чиновница беспокоилась о том, чтобы им гарантировали безопасность и вернули домой. Кроме того, она предоставила список из тысячи человек, которых не могли отыскать родственники.

Кроме того, также в августе, Уполномоченная по правам человека в РФ впервые обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу относительно обмена пленными. В эфире телемарафона Лубинец заявил, что перед этим россияне заявили о прекращении любых переговоров на эту тему. Переговоры возобновились через неделю после сообщений о прорыве ВСУ в Курскую область и о том, что украинцы взяли в плен определенное количество срочников ВС РФ.

Напоминаем, в декабре Лубинец сообщил о военных преступлениях ВС РФ и о количестве казней, совершенных российскими солдатами. Одна из таких казней произошла 5 января 2025 года, рассказала украинская прокуратура.