13 пропавших жителей Курской области нашлись в Украине

По словам российского омбудсмена Татьяны Москалевой, в целом родственники разыскивают более тысячи жителей Курщины.

13 российских жителей, которые пропали на Курщине, нашли в Сумской области Украины. Сейчас ведутся переговоры по их возвращению в Россию. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

"Это самая главная сегодняшняя тема, чтобы мирные граждане, жители Курской области были обеспечены безопасностью, всем необходимым и возвращением на родину", — отметила Татьяна Москалькова.

Ранее она рассказывала, что родственники разыскивают более тысячи жителей Курской области. По словам омбудсмена РФ, она направила украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу письмо, в котором попросила содействовать розыску россиян.

По информации "РБК", Красный Крест в конце октября сообщил о получении 5,6 тыс. обращений о пропавших россиянах в Курской области. Из них 1088 человек были найдены. Издание отмечало, что по информации губернатора региона Алексея Смирнова через шесть дней после начала атаки в подконтрольных ВСУ населенных пунктах находятся около 2 тыс. человек.

В "Суспільному" добавили, что поиском родственников из Курской области, которые перестали выходить на связь", занимается общественная организация "Лиза Алерт". Многие не могли связаться с родными из-за отсутствия мобильной связи в занятых ВСУ районах, сейчас их удалось найти.

Журналисты отметили, что в организацию поступали непроверенные сообщения о некоторых жителях подконтрольных ВСУ российских территорий, которые были перемещены в соседнюю Сумскую область Украины. Пока неизвестно, добровольно ли они меняли место жительства, также непонятен их статус в Украине. Дело в том, что мирные жители не могут считаться военнопленными. Кроме этого, они вряд ли могут претендовать на статус беженцев и не имеют никаких виз для въезда в Украину.

Отметим, что в Курской области продолжаются ожесточенные бои, в результате которых ВС РФ и северокорейские солдаты несут большие потери. Происходят столкновения между украинскими солдатами и российскими морскими пехотинцами, а также солдатами из Северной Кореи.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, нельзя недооценивать операцию в российском регионе. Она помогает сдерживать противника на других направлениях.