13 зниклих жителів Курської області знайшлись в Україні

За словами російського омбудсмена Тетяни Москальової, загалом родичі розшукують понад тисячу жителів Курщини.

13 російських жителів, які зникли на Курщині, знайшли в Сумській області України. Наразі ведуться переговори щодо їх повернення до Росії. Про це розповіла Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова.

"Це найголовніша сьогоднішня тема, щоб мирні громадяни, жителі Курської області були забезпечені безпекою, всім необхідним та поверненням на батьківщину", — зазначила Тетяна Москалькова.

Раніше вона розповідала, що родичі розшукують понад тисячу жителів Курської області. За словами омбудсмена РФ, вона надіслала українському омбудсмену Дмитру Лубінцю листа, в якому попросила сприяти розшуку росіян.

За інформацією "РБК", Червоний Хрест наприкінці жовтня повідомив про отримання 5,6 тис. звернень про зниклих росіян у Курській області. З них 1088 людей було знайдено. Видання зазначало, що за інформацією губернатора регіону Олексія Смирнова через шість днів після початку атаки у підконтрольних ЗСУ населених пунктах перебувають приблизно 2 тис. осіб.

В "Суспільному" додали, що пошуком родичів із Курської області, які перестали виходити на зв'язок", займається громадська організація "Ліза Алерт". Багато хто не міг зв'язатись з рідними через відсутність мобільного зв'язку у зайнятих ЗСУ районах, зараз їх вдалось знайти.

Журналісти зазначили, що до організації надходили неперевірені повідомлення щодо деяких жителів підконтрольних ЗСУ російських територій, яких було переміщено до сусідньої Сумської області України. Наразі невідомо, чи добровільно вони змінювали місце проживання, також незрозумілий їх статус в Україні. Річ в тім, що мирні жителі не можуть вважатися військовополоненими. Окрім цього, вони навряд чи можуть претендувати на статус біженців і не мають жодних віз для в’їзду в Україну.

Зазначимо, що у Курській області тривають запеклі бої, внаслідок яких ЗС РФ і північнокорейські солдати зазнають великих втрат. Відбуваються зіткнення між українськими солдатами та російськими морськими піхотинцями, а також солдатами з Північної Кореї.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, не можна недооцінювати операцію в російському регіоні. Вона допомагає стримувати противника на інших напрямках.