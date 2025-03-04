"Ти просто в'язень": дитбудинок Миколаєва потрапив у скандал через катування дітей (фото)

За словами Інни Мірошниченко, в закладі живуть таргани, натільна білизна для усіх дітей спільна, при тому, що складські приміщення "забиті" гуманітаркою. Також працівники приватно в кабінеті реабілітації ведуть прийом клієнтів, тоді як таких послуг вихованцям дитбудинку не надають.

Related video

У Миколаївському будинку дитини вихованців прив'язують до стільців, аби ті не бігали і не заважали. Про це в своїх соцмережах розповіла членкиня моніторингової групи Офісу омбудсмена, дружина ведучого Тимура Мірошниченка, адвокатка Інна Мірошниченко.

За її словами, заклад отримує з держбюджету майже 23 мільйони гривень на рік. У ньому перебуває лише 20 дітей, а працівників там 89. Жінка назвала умови для малечі там "нелюдськими".

"Малюку, який перебуває на зондовому харчуванні, фіксують руки саморобними пластиковими фіксаторами до синців. Кажуть, що він вириває зонд руками. Колега зняв ці кайдани. Дитина усміхалась, зонд лишився на місці", – розповідає Інна.

Правозахисниця стверджує, що діти у закладі проводять увесь час у кріслах і стільчиках для годування. Їх пристібають і прив'язують. Також більшу частину часу малеча проводить, споглядаючи мультики.

"Я серйозно. Всі так і сидять. Ніхто не гуляє. Від слова зовсім. Чи варто казати, що всі малючки з депривацією і яктаціями (самозахитуванням)? Ти просто вʼязень. Сидиш так увесь день, аби нікому не заважати. Підростеш, тебе посадять навпроти мультика. Так і житимеш. А потім ніхто не знатиме, чому у тебе такі глибокі порушення розвитку. Бо фактично ти не мав доступу ні до чого" – додає Інна.

Вона додала, що всі діти сидять мовчки, постійно хилитаються, таким чином себе заспокоюючи. Члени моніторингової групи, які виявили факт прив’язування дітей, викликали у заклад поліцію.

"Справа щодо катувань внесена в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань. Так, це катування! І ми будемо доводити це в суді. Якщо буде потрібно, то і в Європейському суді з прав людини", – наголосила Мірошниченко.

У Миколаївському будинку дитини діє кабінет фізіотерапії та реабілітації, однак, за словами правозахисниці, дітям там послуг не надають — журнали роботи кабінету порожні, але на процедури ходять приватні клієнти із дітьми.

При чому працівники намагалися сховати журнали від комісії.

Також Інна Мірошниченко зазначила, що у закладі немає офіційного укриття — є облаштований простір у підвалі. Також вона розповіла, що у закладі живуть таргани, натільна білизна для усіх дітей спільна, при тому, що складські приміщення "забиті" гуманітаркою.

Вона повідомила, що в наступному дописи оприлюднить інформацію про ще один заклад, який її шокував "не менше".

Нагадаємо, що у Броварах Київської області правоохоронці перевіряють факт того, що вихователька приватного дитсадка неналежним чином поводилася з дітьми. Одного із хлопчиків вона шарпала за одяг на дитмайданчику