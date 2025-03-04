"Ты просто узник": детдом Николаева попал в скандал из-за пыток детей (фото)

По словам Инны Мирошниченко, в заведении живут тараканы, нательное белье для всех детей общее, при том, что складские помещения "забиты" гуманитаркой. Также работники частным образом в кабинете реабилитации ведут прием клиентов, тогда как таких услуг воспитанникам детдома не предоставляют.

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В Николаевском доме ребенка воспитанников привязывают к стульям, чтобы те не бегали и не мешали. Об этом в своих соцсетях рассказала член мониторинговой группы Офиса омбудсмена, жена ведущего Тимура Мирошниченко, адвокат Инна Мирошниченко.

По ее словам, заведение получает из госбюджета почти 23 миллиона гривен в год. В нем находится всего 20 детей, а работников там 89. Женщина назвала условия для малышей там "нечеловеческими".

"Малышу, который находится на зондовом питании, фиксируют руки самодельными пластиковыми фиксаторами до синяков. Говорят, что он вырывает зонд руками. Коллега снял эти оковы. Ребенок улыбался, зонд остался на месте", — рассказывает Инна.

Правозащитница утверждает, что дети в заведении проводят все время в креслах и стульчиках для кормления. Их пристегивают и привязывают. Также большую часть времени дети проводят, созерцая мультики.

"Я серьезно. Все так и сидят. Никто не гуляет. От слова совсем. Стоит ли говорить, что все малыши с депривацией и яктациями (самозащитой)? Ты просто узник. Сидишь так весь день, чтобы никому не мешать. Подрастешь, тебя посадят напротив мультика. Так и будешь жить. А потом никто не будет знать, почему у тебя такие глубокие нарушения развития. Потому что фактически ты не имел доступа ни к чему", — добавляет Инна.

Она добавила, что все дети сидят молча, постоянно качаются, таким образом себя успокаивая. Члены мониторинговой группы, которые обнаружили факт привязывания детей, вызвали в заведение полицию.

"Дело о пытках внесено в Единый государственный реестр досудебных расследований. Да, это пытки! И мы будем доказывать это в суде. Если потребуется, то и в Европейском суде по правам человека", — подчеркнула Мирошниченко.

В Николаевском доме ребенка действует кабинет физиотерапии и реабилитации, однако, по словам правозащитницы, детям там услуг не предоставляют — журналы работы кабинета пустые, но на процедуры ходят частные клиенты с детьми.

Причем работники пытались спрятать журналы от комиссии.

Также Инна Мирошниченко отметила, что в заведении нет официального укрытия — есть обустроенное пространство в подвале. Также она рассказала, что в заведении живут тараканы, нательное белье для всех детей общее, при том, что складские помещения "забиты" гуманитаркой.

Она сообщила, что в следующем сообщении обнародует информацию о еще одном заведении, которое ее шокировало "не меньше".

Напомним, что в Броварах Киевской области правоохранители проверяют факт того, что воспитательница частного детсада неподобающим образом обращалась с детьми. Одного из мальчиков она дергала за одежду на детской площадке