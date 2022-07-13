Хитрый Ахметов. Как богатейший украинец перестал быть олигархом за счет всех нас

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Ахметов решил отказаться от своего медийного холдинга "Украина", который много лет выстраивался именно как инструмент взаимодействия олигарха со властью. Заявлено, что головная ахметовская структура SCM отдает свои медийные возможности государству — читай "Офису президента".

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Возможно, вы сгоряча решили, что Ахметов отдает студийные вещательные комплексы, передвижные телевизионные станции, спутниковые каналы, системы монтажа и прочее дорогостоящее оборудование, так сказать, народу? Как бы не так!

Речь о передаче государству лишь лицензий на медийный вид деятельности (кстати, передача лицензии на телерадиовещание запрещена законом!). А вот оборудование, полагаю, будет сдано в аренду. И очень интересно, по какой цене.

Скорее всего, структура Ахметова продолжит выплаты бывшим своим телерадиоработникам в соответствие с заключенными контрактами. До конца года, вряд ли дольше. А потом государству либо придется изыскивать в бюджете воюющей страны немалые средства на телевизионных звезд, либо как-то заставлять звезд резко умерить аппетиты, либо переводить эти выплаты в теневую коррупционную сферу.

При этом бизнес Ахметова сбросит с себя и переложит на государство всю затратную часть медийных проектов и выйдет в плюс за счет аренды. А проплатить, если понадобится, нужный ему материал на своем бывшем медийном холдинге Ахметов всегда сможет.

С изрядной скидкой. Плюс начнет по чуть-чуть вкладываться в стриминговые платформы и соцсети — затраты несравнимо меньше.

И если у Ахметова прокатит, то его методом сбрасывания убыточных активов воспользуются другие члены украинского клуба олигархов. Кроме, быть может, Петра Порошенко, для которого подконтрольные СМИ — это шанс оставаться в политике, а также Игоря Коломойского, для которого телеканал "1+1" после утраты Приватбанка остался последней любимой игрушкой.

Блестящая операция по деолигархизации! За счет налогоплательщиков.

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