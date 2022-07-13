Хитрий Ахметов. Як найбагатший українець перестав бути олігархом коштом усіх нас

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Ахметов вирішив відмовитись від свого медійного холдингу "Україна", який багато років вибудовувався саме як інструмент взаємодії олігарха з владою. Заявлено, що головна ахметівська структура SCM віддає свої медійні можливості державі — читай "Офісу Президента".

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Можливо, ви зопалу вирішили, що Ахметов віддає студійні мовні комплекси, пересувні телевізійні станції, супутникові канали, системи монтажу та інше дороге обладнання, так би мовити, народу? Як би не так!

Про передачу державі лише ліцензій на медійний вид діяльності (до речі, передача ліцензії на телерадіомовлення заборонена законом!). А от обладнання, гадаю, здадуть в оренду. І дуже цікаво, за якою ціною.

Найімовірніше, структура Ахметова продовжить виплати колишнім своїм телерадіопрацівникам відповідно до укладених контрактів. До кінця року, навряд чи довше. А потім державі або доведеться вишукувати в бюджеті країни, яка воює, чималі кошти на телевізійних зірок, або якось змушувати зірок різко стримати апетити, або переводити ці виплати в тіньову корупційну сферу.

Водночас бізнес Ахметова скине з себе і перекладе на державу всю витратну частину медійних проєктів і вийде в плюс коштом оренди. А проплатити, якщо знадобиться, потрібний йому матеріал на своєму колишньому медійному холдингу Ахметов завжди зможе.

З неабиякою знижкою. Плюс почне трохи вкладатися в стрімінгові платформи і соцмережі — витрати незрівнянно менші.

І якщо в Ахметова прокатить, його методом скидання збиткових активів скористаються інші члени українського клубу олігархів. Крім, можливо, Петра Порошенка, для якого підконтрольні ЗМІ — це шанс залишатися в політиці, а також Ігоря Коломойського, для якого телеканал "1+1" після втрати Приватбанку залишився останньою улюбленою іграшкою.

Блискуча операція з деолігархізації! Коштом платників податків.

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