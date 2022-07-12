Принцип саранчи. Почему Ахметов и его предприятия сбегут в Европу

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Само решение отдать частоты не лишено элегантности: и в реестр олигархов не попадешь, и чемодан без ручки в виде фонда з/п на 4000 человек в государственной камере хранения оставляешь. Я всегда говорил, что принцип, когда "элиты снимают ренту тут, а тратят "там", а население зарабатывает "там", а тратит тут", приведет нас к системной катастрофе.

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Ахметов потерял свое индустриальное ядро в Мариуполе. Донецко-Приднепровский экономический район размещения производительных сил разорван пополам, логистика в южных портах нарушена.

Технологические цепочки уголь-электроэнергия-металл и уголь-кокс-металл в стадии распада. А они являлись ключевыми в части холдинговой конкурентоспособности и основой модели добавочной стоимости.

В зоне боевых действий крупнейший авдеевский коксохим. Если его разрушат, остановятся все металлургические предприятия холдинга, которые еще фунционируют. Теперь ждем, когда Ахметов подарит государству тепловую генерацию, ведь она тоже — "чемодан без ручки". Промпотребление электроэнергии сократилось, а тариф для бытовых потребителей зафиксирован. Рынок стал неинтересен. Можно "дарить".

Война — беспощадный деолигархизатор. Она трансформирует суть экономических отношений в сторону огосударствления, а на самом деле, с риском трансформации модели распределения национального дохода в интересах политических элит, а не в пользу народа.

В отличие от миллионов украинцев, Ахметову есть куда ехать. Самая дорогая квартира в Лондоне, дворец на юге Франции, особняк в Швейцарии. Суммарно где-то на миллиард долларов.

К сожалению, подарки Ахметова родине пока очень однобокие: ГОКи он почему-то не спешит отдавать, надеясь сделать их сырьевой базой для своих новых заводов в Европе. Дешевое железорудное сырье станет для его производств в ЕС фактором базовой конкурентоспособности.

И вот здесь всем нам нужно проявить принципиальность. Настало время национализировать те добывающие отрасли, которые не работают на внутреннюю переработку и потребление. И формировать за счет сырьевых доходов национальный резервный фонд, о котором я пишу уже много лет.

Украина — единственная сырьевая страна, которая не создала свой резервный фонд. За 30 лет могли накопить до 100 млрд долларов в качестве резерва, но отдали свой ресурс олигархам. За чечевичную социальную похлебку продали право первородства, право народа на недра своего государства.

Сейчас происходит своеобразное очищение. Остаются в стране те, кто видит свое будущее здесь. Уезжают остальные, и они вряд ли могли стать драйверами изменений в Украине. Пожелаем им удачи в чужих краях. А нам важно не повторить прежние ошибки.

Пусть Ахметов увозит свой "зоопарк" и каналы в Польшу. Я не удивлюсь, если он там и партию создаст, рассчитанную на украинцев. В общем, если в Польше был один олигарх Кульчик (и тот умер), то Ахметов "идет к вам".

А Украине придется начинать с нуля. И создавать новую модель справедливого общества и инклюзивного распределения национального дохода. Модель человекоцентричной, а не олигархоцентричной экономики.

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