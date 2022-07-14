Сумніви Спартц. Чому українській владі не треба повчати американську конгресменку
"Уважно послухала інтерв’ю для УП депутатки американського конгреса пані Спартц українського походження, лист якої до президента США серйозно збурив український інформпростір. Мені здається, що варто зняти напругу. Не повчати пані конгресвумен, не вступати в суперечки з нею персонально, не сперечатися в твітері і фейсбуку і не опускати рівень дискусії нижче її рівня". Думка.
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Спартц — обраний конгресмен у своїй державі. Їй не може відповідати прессекретар міністерства в інтернет-ресурсах, її не повинна чіпати член українського уряду, бо це виглядає, як базар десь на кордоні Львівської області, а не на належні міждержавні стосунки. Треба вибачитись.
Спілкування має бути на рівні. Аргументоване, протокольне. Тоді білобрисим лобістам з так званого громадського сектору за гроші не буде підстав науськувати її і хайпувати від провокованого, як подейкують, ними скандалу. До речі, для таких важливих дискусій існує посольство США в нашій державі. Нова посол виглядає солідно.
Варто спробувати зрозуміти сумніви, застереження конгресменки. Відійти від форм, а зрозуміти суть порушених нею проблем і головне — запропонувати шляхи їх вирішення.
Перше. Ніхто ні в США, ні в Україні не повинен сумніватися, що має бути створений прозорий для сторін механізм контролю використання Україною наданої зброї, ресурсів тощо. Це в наших інтересах. Перш за усе, влада воюючої держави, наше командування має користуватися довірою партнерів, і бути підзвітними в питаннях використаної допомоги.
Друге. Пані Спартц порушує правове і морально-етичне питання оголошення стану війни і власного плану оборони для нашої держави. Почуйте її! Вона в цьому плані більш ніж професійно розставляє акценти. І тут не важлива філологія. Треба почути аргументи і спробувати звірити з нашим Основним законом і спеціальним законодавством. Відкриєте для себе багато непізнаного в ньому.
Третє. Суперважлива тема партнерства з Україною. Вона чітко акцентує і орієнтує нас на темі власної економіки, формування ресурсу. Її треба чути. Ми маємо двопартійну підтримку в конгресі, але результати осінніх виборів майже прогнозовані. Республіканці мають більші шанси перемоги, принаймні в одній із палат. І спосіб мислення пані Спартц мені, наприклад, абсолютно зрозумілий. Я думаю, як вона. У кожної держави свої інтереси. Підтримка в України є, але і втома від наслідків цієї війни присутня. Тому завжди допомагають тому, хто сам працює. Це правило життя.
В української влади (не тільки в останньої) не вийшло виграти війну в найкращий спосіб, тобто без війни. І це її відповідальність. Ситуація у нас складна. Дуже. Тому ще раз закликаю владу діяти не лінійно. Є сто варіантів, як розумно вийти з ситуації. Чому обов’язково найгіршим чином — не розумію. Думайте!Важливо