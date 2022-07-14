Сумніви Спартц. Чому українській владі не треба повчати американську конгресменку

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Спартц — обраний конгресмен у своїй державі. Їй не може відповідати прессекретар міністерства в інтернет-ресурсах, її не повинна чіпати член українського уряду, бо це виглядає, як базар десь на кордоні Львівської області, а не на належні міждержавні стосунки. Треба вибачитись.

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Спілкування має бути на рівні. Аргументоване, протокольне. Тоді білобрисим лобістам з так званого громадського сектору за гроші не буде підстав науськувати її і хайпувати від провокованого, як подейкують, ними скандалу. До речі, для таких важливих дискусій існує посольство США в нашій державі. Нова посол виглядає солідно.

Варто спробувати зрозуміти сумніви, застереження конгресменки. Відійти від форм, а зрозуміти суть порушених нею проблем і головне — запропонувати шляхи їх вирішення.

Перше. Ніхто ні в США, ні в Україні не повинен сумніватися, що має бути створений прозорий для сторін механізм контролю використання Україною наданої зброї, ресурсів тощо. Це в наших інтересах. Перш за усе, влада воюючої держави, наше командування має користуватися довірою партнерів, і бути підзвітними в питаннях використаної допомоги.

Друге. Пані Спартц порушує правове і морально-етичне питання оголошення стану війни і власного плану оборони для нашої держави. Почуйте її! Вона в цьому плані більш ніж професійно розставляє акценти. І тут не важлива філологія. Треба почути аргументи і спробувати звірити з нашим Основним законом і спеціальним законодавством. Відкриєте для себе багато непізнаного в ньому.

Третє. Суперважлива тема партнерства з Україною. Вона чітко акцентує і орієнтує нас на темі власної економіки, формування ресурсу. Її треба чути. Ми маємо двопартійну підтримку в конгресі, але результати осінніх виборів майже прогнозовані. Республіканці мають більші шанси перемоги, принаймні в одній із палат. І спосіб мислення пані Спартц мені, наприклад, абсолютно зрозумілий. Я думаю, як вона. У кожної держави свої інтереси. Підтримка в України є, але і втома від наслідків цієї війни присутня. Тому завжди допомагають тому, хто сам працює. Це правило життя.

В української влади (не тільки в останньої) не вийшло виграти війну в найкращий спосіб, тобто без війни. І це її відповідальність. Ситуація у нас складна. Дуже. Тому ще раз закликаю владу діяти не лінійно. Є сто варіантів, як розумно вийти з ситуації. Чому обов’язково найгіршим чином — не розумію. Думайте!

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