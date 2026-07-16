Идут в Кабмин: Верховная Рада проголосовала за отставку двух "Слуг народа" Безгина и Маслова

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Виталия Безгина и Дениса Маслова. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата.

Об этом сообщило издание "Апостроф".

Оба депутата покидают парламент в связи с переходом на работу в Кабинет министров. Безгин возглавил Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц, а Маслов стал министром юстиции.

Их депутатские мандаты были досрочно прекращены в соответствии с законодательством, которое позволяет сложить полномочия в случае назначения на другую должность. После этого в Верховной Раде появятся две вакантные депутатские должности, которые должны быть заполнены в соответствии с установленной процедурой на основании решения Центральной избирательной комиссии.

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Оба политика представляли фракцию "Слуга народа". Виталий Безгин был избран в парламент в 2019 году и возглавлял подкомитет по вопросам административно-территориального устройства, а в 2026 году стал заместителем председателя партии "Слуга народа" по вопросам работы с временно оккупированными территориями, внутренне перемещенными лицами и сетью фракций.

Денис Маслов стал народным депутатом в июне 2020 года и работал в Комитете Верховной Рады по вопросам правовой политики. В частности, 22 июля 2025 года он проголосовал за законопроект № 12414, который, как указано в материале, устанавливал зависимость работы НАБУ и САП от Генерального прокурора.

Ранее, 14 июля, Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней свои полномочия сложил весь Кабинет министров, который продолжил исполнять обязанности до назначения нового состава правительства.

Перед голосованием Свириденко представила отчет о деятельности правительства и пояснила, что кадровые изменения связаны с необходимостью обновления Кабмина. По ее словам, президент Владимир Зеленский считает, что отдельные направления работы исполнительной власти требуют усиления. После этого начался процесс формирования нового правительства.