Йдуть у Кабмін: Верховна Рада проголосувала за відставку двох "Слуг Народу" Безгіна та Маслова

Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Віталія Безгіна та Дениса Маслова. За відповідне рішення проголосували 283 народні депутати.

Про це повідомило видання "Апостроф".

Обидва депутати залишають парламент через перехід на роботу до Кабінету Міністрів. Безгін очолив Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб, а Маслов став міністром юстиції.

Їхні депутатські мандати були припинені достроково відповідно до законодавства, яке дозволяє скласти повноваження у разі призначення на іншу посаду. Після цього у Верховній Раді з'являться дві вакантні депутатські позиції, які мають бути заповнені за процедурою через рішення Центральної виборчої комісії.

Обидва політики представляли фракцію "Слуга народу". Віталій Безгін був обраний до парламенту у 2019 році та очолював підкомітет з питань адміністративно-територіального устрою, а у 2026 році став заступником голови партії "Слуга народу" з питань роботи з тимчасово окупованими територіями, внутрішньо переміщеними особами та мережею фракцій.

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Денис Маслов став народним депутатом у червні 2020 року та працював у Комітеті Верховної Ради з питань правової політики. Зокрема, 22 липня 2025 року він проголосував за законопроєкт №12414, який, як зазначено в матеріалі, запроваджував залежність роботи НАБУ і САП від Генерального прокурора.

Раніше, 14 липня, Верховна Рада проголосувала за відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею свої повноваження склав увесь Кабінет Міністрів, який продовжив виконувати обов'язки до призначення нового складу уряду.

Перед голосуванням Свириденко представила звіт про діяльність уряду та пояснила, що кадрові зміни пов'язані з необхідністю оновлення Кабміну. За її словами, президент Володимир Зеленський вважає, що окремі напрями роботи виконавчої влади потребують посилення. Після цього розпочався процес формування нового уряду.