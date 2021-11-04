"Заплатите за кислород": волонтер предупредила о схеме обмана COVID-пациентов

Некоторых больных упрекают в долгом использовании концентраторов и пациентам даже отправляют номер банковской карты с суммой, которую нужно перечислить.

В Украине активизировались мошенники, которые пытаются выбить деньги с зараженных COVID-19 пациентов на кислороде. Об этом сообщила директор благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

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По словам волонтера, уже троим ее подопечным позвонили с требованием срочно вернуть кислород в фонд из-за "долгого пользования".

Екатерина Ножевникова отметила, что вычислить аферистов пока не удалось, поскольку один из них на контакт не идет, а двое других звонили с закрытых номеров.

Более того, как предупреждает волонтер, еще двоим подопечным фонда "Корпорация монстров" позвонили и потребовали "заплатить 5000 за кислород".

"И даже карточку скинули. Неделю назад позвонили от моего имени нашей дарительнице и попросили от моего имени 15 тысяч на срочный сбор. Откуда они берут телефоны (база наша закрыта), отслеживают ли когда на такси отправляем или опять же таки это добрые соседи пациентов — пытаемся разобраться", — подчеркнула глава фонда.

Екатерина Ножевникова напомнила, что кислород COVID-пациентам предоставляется бесплатно и никто не может требовать деньги у больных, и такой пункт прописан в договоре, который подписывает каждый подопечный благотворительного фонда.

"Все сборы проводятся исключительно в сети и на счета фонда. Я никогда не посылаю кого то просить деньги от своего имени. Данные звонящих с картой передам завтра в приват (ПриватБанк — ред.) и в правоохранительные органы. Всем пациентам сделаем рассылку", — подытожила волонтер в своем Facebook.

[ + – ] Схема обмана COVID-пациентов в Украине

Ранее волонтер Екатерина Ножевникова предупреждала о катастрофической ситуации с COVID-19 в Одессе. По ее словам, в регионе из-за нехватки койко-мест медики отправляют домой даже тех больных, которые нуждаются в госпитализации в реанимацию.

Также Фокус рассказывал про главную "особенность" Дельта штамма коронавируса. Пациенты, состояние которых на протяжении нескольких дней улучшается, рискуют снова попасть в реанимацию. Чаще всего с "Дельта" штаммом COVID-19 в больницы госпитализируют невакцинированных людей старшего возраста с низкой сатурацией.