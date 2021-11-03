Пациентам становится лучше, а затем они попадают в реанимацию, — врач о "Дельта" штамме

В основном госпитализируют людей старшего возраста с низкой сатурацией, которые не получали прививки от COVID-19.

Пациенты с "Дельта" штаммом COVID-19, состояние которых улучшается, могут снова попасть в реанимационное отделение. Об этом предупредил заведующий отделением городской больницы №1 Черновцов Роман Курулюк.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, на сегодняшний день ситуация с зараженными пациентами намного сложнее, чем при прошлой вспышке COVID-19, которая была вызвана "британским" штаммом коронавируса.

Роман Курулюк отметил, что коронавирус "Дельта" намного коварнее, чем ожидали врачи, и главной его "особенностью" является то, что некоторые зараженные, состояние которых улучшается, могут снова попасть в отделение интенсивной терапии.

"Например, у нас сейчас есть пациент, который уже вчера должен был идти на выписку. Но потом у него резко ухудшилось состояние, и его вообще забрали в реанимацию. Вот это такое коварство штамма "Дельта", который имеет волнообразный характер", — предупредил заведующий отделением черновицкой больницы №1.

Во время текущей волны, как отмечает врач-анестезиолог, возросло потребление кислорода пациентами с COVID-19. Однако, как уверяет Роман Курулюк, всем зараженным хватает кислорода и его дефицита в больнице №1 Черновцов не наблюдается.

В основном в медучреждение госпитализируют людей старшего возраста, которые не получали прививки от коронавирусной болезни. На сегодняшний день в больнице №1 всего 2-3% пациентов имеют хотя бы одну дозу вакцины.

Роман Курулюк добавил, что реанимационное отделение городской больницы заполнено на 100% и в нем нет ни одного привитого пациента.

"Больные поступают уже в крайне тяжелом состоянии. В нашу больницу везут тяжелейших больных в городе. Процентов 80 поступающих пациентов имеют сатурацию ниже 70. То есть те, которые уже до этого находились дома неделю-полторы, кто-то — и две недели", — подытожил врач-анестезиолог, рассказывая об "особенностях" "Дельта" штамма COVID-19.

Ранее Фокус рассказывал про вспышку COVID-19 в Верховной Раде. По состоянию на 1 ноября, в украинском парламенте 19 человек заразились коронавирусом, семеро из них — нардепы.

Также Фокус в своей статье разбирался, что из себя представляет новый штамм COVID-19, который на 10% заразнее "Дельты".