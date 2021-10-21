Украине приготовиться: Дельта плюс на пороге. Новый штамм COVID-19 на 10% заразнее Дельты

Эксперт назвал штаммы коронавируса, которые представляют опасность для Украины, а также дал прогноз на ближайшие несколько месяцев.

В мире распространяется один из подвидов штамма коронавируса Дельта. Пока он не имеет собственной буквы и называется Дельта плюс. Некоторые ученые опасаются, что этот новый штамм станет более заразным чем Дельта, которая на данный момент является самым распространенным штаммом COVID-19 в мире.

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Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук и основатель "Национальной экспертной группы по инфекционному контролю" Андрей Александрин рассказал Фокусу, стоит ли украинцам бояться нового штамма.

Штамм Дельта-плюс: в чем его особенности и опасность

"Основную угрозу для украинцев пока представляет штамм коронавируса Дельта. Если ранее один инфицированный заражал в среднем 2–2,5 человек, то с приходом штамма Дельта все изменилось: сейчас один человек заражает около 7" – говорит врач-эпидемиолог.

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Кандидат медицинских наук подчеркивает, что основной путь передачи коронавируса – воздушный.

"И это очень важно в украинских реалиях, потому что подавляющее количество украинцев проводит основную часть времени в закрытых невентилируемых помещениях: это школы, садики, транспорт, офисы. Таким образом, один инфицированный создает высокую вирусную концентрацию в помещении, где могут заразиться не только невакцинированные люди, но и те, кто привился от коронавируса", – подчеркивает эксперт.

[ + – ] У Дельта плюс в шиповидном белке найдены две характерные мутации Фото: Nature

Единственным и наилучшим способом уберечься от штамма Дельта, Дельта-плюс и от других разновидностей COVID-19, является вакцинация. Врач-вирусолог напоминает, что только вакцинация снижает риск смерти на 99%, а также существенно снижает риск госпитализации в среднем и тяжелом состоянии.

"Государству следовало бы делать все вовремя. Но, увы, кампания по вакцинации в стране была провалена. Но мастера спорта по борьбе с коронавирусом у нас остались все те же. Поэтому за больше чем полтора года Украина не сделала ничего для создания системы инфекционной безопасности", – объясняет положение дел доктор Александрин.

Эксперт отмечает, что прогнозировать ситуацию с коронавирусом в Украине сложно. Пока что сбываются самые худшие ожидания.

Каждый месяц постфактум мы видим в статистике остаточные смерти, когда люди умирают от пневмонии или других последствий COVID-19, и это десятки тысяч человек

"Опять мы наблюдаем манипулирование статистикой, а также неумение государства собрать реальную статистику, потому как в некоторых регионах уже нет мощностей для госпитализации пациентов. Каждый месяц постфактум мы видим в статистике остаточные смерти, когда люди умирают от пневмонии или других последствий COVID-19, и это десятки тысяч человек".

Андрей Александрин говорит, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине еще впереди.

"Сейчас мы только подбираемся к пику, который продлится месяц–полтора, и только когда критическая масса людей в стране переболеет, рост заболеваемости снова пойдет на спад" – подводит итог эксперт.

Что нового в штамме Дельта плюс: симптомы и признаки

Штамм Дельта плюс или AY.4.2 — это один из 45 подвидов штамма Дельта. Западные вирусологи лишь недавно начали отслеживать его генетические мутации. У Дельта плюс были найдены две характерные мутации в шиповидном белке, который помогает вирусу заражать человеческие клетки.

Мутации Y145H и A222V уже обнаруживали по отдельности в предыдущих штаммах коронавируса. Ученые добавляют, что эти мутации никогда не присутствовали в штаммах "вызывающих беспокойство".

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Эксперты пока не знают, почему штамм Дельта плюс получил такое распространение в Великобритании, где на него приходится уже 10% заболеваний. Также его выявили в США, Португалии, Швейцарии, Японии, Польше, Непале, России и Китае. Изначально же штамм Дельта плюс был обнаружен в Индии в апреле 2021 года.

Отмечается, что штамм Альфа (обнаружен в Великобритании) был на 50% заразнее, чем исходный вирус из Уханя. Штамм Дельта стал на 60% заразнее Альфы. Теперь же некоторые ученые предполагают, что штамм Дельта плюс может оказаться заразнее своего предшественника – Дельты.

Джеффри Барретт из Института Сенгера в Кембридже и Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона недавно завили, что штамм Дельта плюс может быть на 10–15% заразнее, чем оригинальный штамм Дельта.

[ + – ] На графике представлено распространение штаммов коронавируса в Великобритании. Дельта распространяется на 60% быстрее Альфы, Альфа - на 50% уханьского штамма, а Дельта плюс (AY.4.2 ) - на 10-15% быстрее Дельты. Фото: Financial Times

Франсуа Баллу подчеркивает, что это всего лишь предварительные данные, но если они подтвердятся, то штамм Дельта плюс станет самым заразным с момента начала пандемии.

"Но на данном этапе мы должны быть крайне осторожными с выводами. Британия – единственная страна, в которой новый штамм добился большого успеха. Я не исключаю, что рост заболеваемости в стране является случайным демографическим событием, а не результатом распространения Дельта плюс", – говорит Баллу.

Он добавляет, что в ближайшие дни штамма Дельта плюс будет переведен в список отслеживаемых штаммов, после чего ВОЗ присвоит ему свою греческую букву. По поводу симптомов штамма дельта плюс пока еще ничего не известно, но эксперты предполагают, что они могут не отличаться от симптомов штамма Дельта.

Известно, что за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в Британии выросла на 16%. За последние сутки в стране было зафиксировано 48 545 новых случаев и 179 смертей.