Україні приготуватися: Дельта плюс на порозі. Новий штам COVID-19 на 10% заразніший, ніж Дельта

Експерт назвав штами коронавірусу, які становлять небезпеку для України, а також дав прогноз на найближчі кілька місяців.

У світі поширюється один із підвидів штаму коронавірусу Дельта. Поки він не має власної букви і називається Дельта плюс. Деякі вчені побоюються, що цей новий штам стане більш заразним, ніж Дельта, яка наразі є найпоширенішим штамом COVID-19 у світі.

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Лікар-епідеміолог, кандидат медичних наук і засновник "Національної експертної групи з інфекційного контролю" Андрій Александрін розповів Фокусу, чи варто українцям боятися нового штаму.

Штам Дельта-плюс: у чому його особливості та небезпека

"Основну загрозу для українців поки являє штам коронавірусу Дельта. Якщо раніше один інфікований заражав здебільшого 2-2,5 осіб, то з приходом штаму Дельта все змінилося: зараз одна людина заражає майже 7" — каже лікар-епідеміолог.

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Кандидат медичних наук підкреслює, що основний шлях передавання коронавірусу — повітряний.

"І це дуже важливо в українських реаліях, тому що переважна кількість українців проводить основну частину часу в закритих вентильованих приміщеннях: це школи, садочки, транспорт, офіси. Так, один інфікований створює високу вірусну концентрацію в приміщенні, де можуть заразитися не тільки невакциновані люди, а й ті, хто прищепився від коронавірусу", — підкреслює експерт.

[ + – ] У Дельта плюс у шипоподібному білку знайдені дві характерні мутації Фото: vaccine-1

Єдиним і найкращим способом уберегтися від штаму Дельта, Дельта-плюс і від інших різновидів COVID-19, є вакцинація. Лікар-вірусолог нагадує, що тільки вакцинація знижує ризик смерті на 99%, а також істотно знижує ризик госпіталізації в середньому і важкому стані.

"Державі варто було б робити все вчасно. Але, на жаль, кампанія з вакцинації в країні була провалена. Але майстри спорту з боротьби з коронавірусом у нас залишилися всі ті ж самі. Тому за більше ніж півтора року Україна не зробила нічого для створення системи інфекційної безпеки", — пояснює стан справ доктор Александрін.

Експерт зазначає, що прогнозувати ситуацію з коронавірусом в Україні складно. Поки що збуваються найгірші очікування.

Щомісяця постфактум ми бачимо в статистиці залишкові смерті, коли люди помирають від пневмонії або інших наслідків COVID-19, і це десятки тисяч людей

"Знову ми спостерігаємо маніпулювання статистикою, а також невміння держави зібрати реальну статистику, тому що в деяких регіонах вже немає потужностей для госпіталізації пацієнтів. Щомісяця постфактум ми бачимо в статистиці залишкові смерті, коли люди помирають від пневмонії або інших наслідків COVID-19, і це десятки тисяч людей".

Андрій Александрін каже, що пік захворюваності коронавірусом в Україні ще попереду.

"Зараз ми тільки підбираємося до піку, який триватиме місяць-півтора, і тільки коли критична маса людей в країні перехворіє, зростання захворюваності знову піде на спад" — підсумовує експерт.

Що нового в штамі Дельта плюс: симптоми й ознаки

Штам Дельта плюс або AY.4.2 — це один із 45 підвидів штаму Дельта. Західні вірусологи лише нещодавно почали відстежувати його генетичні мутації. У Дельта плюс були знайдені дві характерні мутації в шипоподібному білку, який допомагає вірусу заражати людські клітини.

Мутації Y145H і A222V вже фіксували окремо в попередніх штамах коронавірусу. Учені додають, що ці мутації ніколи не були присутні в штамах, які "викликають занепокоєння".

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Експерти поки не знають, чому штам Дельта плюс набув такого поширення у Великобританії, де на нього припадає вже 10% захворювань. Також його зафіксували в США, Португалії, Швейцарії, Японії, Польщі, Непалі, Росії та Китаї. Спочатку ж штам Дельта плюс був зафіксований в Індії в квітні 2021 року.

Зазначається, що штам Альфа (зафіксований у Великобританії) був на 50% заразніший, ніж вихідний вірус з Уханя. Штам Дельта став на 60% заразнішим, ніж Альфа. Тепер же деякі вчені припускають, що штам Дельта плюс може виявитися заразнішим свого попередника — Дельти.

Джеффрі Барретт з Інституту Сенгера в Кембриджі та Франсуа Балу з Університетського коледжу Лондона нещодавно заявили, що штам Дельта плюс може бути на 10-15% заразнішим, ніж оригінальний штам Дельта.

[ + – ] На графіку представлено поширення штамів коронавірусу у Великобританії. Дельта поширюється на 60% швидше Альфи, Альфа — на 50% Уханьского штаму, а Дельта плюс (AY.4.2) — на 10-15% швидше Дельти. Фото: Financial Times

Франсуа Балу підкреслює, що це всього лише попередні дані, але якщо вони підтвердяться, то штам Дельта плюс стане найзаразнішим із моменту початку пандемії.

"Але на цьому етапі ми повинні бути вкрай обережними з висновками. Британія — єдина країна, в якій новий штам домігся великого успіху. Я не заперечую, що зростання захворюваності в країні є випадковою демографічною подією, а не результатом поширення Дельта плюс", — говорить Балу.

Він додає, що в найближчі дні штаму Дельта плюс буде переведений в список штамів, що відслідковуються, після чого ВООЗ присвоїть йому свою грецьку букву. З приводу симптомів штаму Дельта плюс поки що нічого не відомо, але експерти припускають, що вони можуть не відрізнятися від симптомів штаму Дельта.

Відомо, що за останній тиждень захворюваність коронавірусом у Британії зросла на 16%. За останню добу в країні було зафіксовано 48 545 нових випадків і 179 смертей.