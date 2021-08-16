Осіння "Дельта". Яких заходів потрібно вжити і чого побоюватися напередодні четвертої хвилі коронавірусу

В Україні все сильніше поширюється штам "Дельта", і експерти прогнозують сильний сплеск нових випадків заражень восени. Фокус поспілкувався з медиками, щоб дізнатися, якою буде нова хвиля коронавірусу в Україні.

Експерти та аналітики все частіше сурмлять про те, що восени 2021 року в Україні почнеться нова — вже четверта — хвиля пандемії коронавірусу. Однією з причин зростання нових випадків зараження, які вже почалися, називають поширення по країні штаму "Дельта". У зв'язку з цим Фокус вирішив поцікавитися в медиків, чого варто чекати цієї осені українцям і якою буде четверта хвиля пандемії для України.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Повітряний шлях передачі коронавірусу. Міняти правила та турбуватися про вентиляцію

Лікар-епідеміолог, кандидат медичних наук і засновник "Національної експертної групи з інфекційного контролю" Андрій Александрін повідомив Фокусу, що в Україні необхідно змінювати протиепідемічні правила, які, як і раніше, не враховують повітряний шлях передачі коронавірусу. Якщо не вжити заходів, упевнений медик, під час четвертої хвилі коронавірусу нас може чекати той же сценарій розвитку подій, як і в Російській Федерації.

Важливо

У крематорій Санкт-Петербурга утворилася черга з трун: ситуація з COVID в РФ погіршується

Дискусія або навіть "інтелектуальна війна" стосовно шляхів передачі коронавірусу, за словами Александріна, ведеться давно.

"Коли ВООЗ говорив, що коронавірус є переважно крапельною інфекцією, для протидії якій могли б допомогти соціальна дистанція та носіння масок, американці звертали увагу на такий епідеміологічно важливий шлях передачі вірусу як повітряний", — підкреслює епідеміолог.

Важливо

Як у Москві. Локдаун в Україні буде з паспортами вакцинації, але говорити про це рано

Утім, зазначає Александрін, після початку поширення штаму "Дельта" з'явилися наукові публікації в серйозних виданнях, які доводять, що коронавірус передається і по повітрю.

Відповідно, необхідно поміняти практику профілактики COVID і в нашій країні, вважає епідеміолог. "Якщо в нас однозначно доведено, що епідеміологічно важливим шляхом передачі коронавірусу є аерозольний (він же — повітряний або аерогенний), то ми повинні розуміти: якщо в замкнутому приміщенні немає ніякої вентиляції, то навіть ті, хто переносять коронавірус безсимптомно — а у світі таких 80% людей — за рахунок дрібного дисперсного аерозолю заражають усіх інших, хто не вакцинований і не має виробленого імунітету", — розповідає Александрін.

Переносячи це на реалії України, епідеміолог підкреслює, що небезпечними з точки зору поширення коронавірусу місцями є всі дитячі сади, школи, лікувальні установи, громадський транспорт, офіси, ТРЦ, магазини (які часто вже не провітрюються) і т.д.

"Наша країна вже отримала в перший раз урок, проте уряд не зробив ніяких висновків. Літо ми знову простояли, дитячі садки та школи не підготували ... Тому нас чекає сценарій, швидше за все, який іде в Російській Федерації. Там вакциновано в районі 7-10 % населення з груп ризику, у нас — і того менше", — нагадує Александрін.

Важливо

Червона літера. Імунологи та епідеміологи — про новий штам "Йота" зі смертністю на 80% вище

Є й хороші новини. Ми поступово звикаємо до коронавірусу

Клінічний імунолог, доктор медичних наук Андрій Волянський у коментарі Фокусу запевняє: четверта хвиля коронавірусу, яка починається через штам "Дельта", викликає менше тривоги. Оскільки, за його словами, ця мутація є менш смертоносною.

"Принаймні, менш, ніж первинний варіант. Нові варіанти, швидше за все, будуть мати меншу летальність. Тому що цивілізація все більше знайомиться з базовим варіантом і стає все більш імунною до нього", — говорить Волянський.

Відзначимо, в окремому матеріалі Фокус розповідав про те, що відомо про штам коронавірусу "Йота" і чи дістався він вже до нашої країни.