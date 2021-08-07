Як в Москві. Локдаун в Україні буде з паспортами вакцинації, але говорити про це рано

У разі нового жорсткого карантину МОЗ планує ввести систему QR-кодів, за якими вакциновані зможуть відвідувати ресторани та кафе.

Влада України збирається дотримуватися адаптивного карантину і не має наміру вводити новий локдаун на початку вересня. Про це заявив коментуючи поширені в деяких ЗМІ чутки про те, що по країні з 4 вересня розпочнеться новий "жорсткий карантин", головний санітарний лікар України й заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін в інтерв'ю "Радіо Свобода", яке опублікували 7 серпня.

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Чиновник підкреслив, що на сьогодні немає підстав говорити про погіршення ситуації з коронавірусом. За його словами, в деяких регіонах фіксуються деякі зрушення в гіршу сторону, десь необхідно більш ретельно спостерігати за станом справ, проте в масштабі всієї країни немає сенсу вводити локдаун на початку вересня.

Також Кузін підкреслив, що вони хотіли б відтягнути новий "жорсткий карантин" на якомога більший термін. Втім, він зазначив, що в кінці осені й на початку зими більшість країн посилюють протиепідемічні обмеження.

[ + – ] Інтерв'ю головного санлікаря України Ігоря Кузіна

Примітно, що двома тижнями раніше — 23 липня — Кузін заявив, що вже до осені 2021 року Україна може знову потрапити в "червону" зону епідбезпеки й підкреслив, що "це лише питання часу". Причиною цього він назвав поширення по країні штаму "Дельта". Коли регіон потрапляє в "червону" зону в ньому вводять локдаун, закриваючи ТРЦ, заклади освіти, спортзали, заклади громадського харчування і т.д.

6 серпня голова МОЗ Віктор Ляшко запропонував не чекати нового локдауну восени. Для уникнення необхідності введення карантину він запропонував відправитися до центрів вакцинації й зробити щеплення від коронавірусу.

Яким може бути новий локдаун в Україні

6 серпня Ляшко завив, що влада країни не збирається припиняти роботу шкіл і дитячих садків навіть у разі значного поширення COVID-19 або потрапляння регіону в "червону" або "помаранчеву" зону епідбезпеки. Втім, уточнив він, мова лише про ті навчальні заклади, в яких будуть вакциновані не менше 80% викладачів.

Глава МОЗ підкреслив, що аналогічна система буде введена і для установ культури.

[ + – ] Віктор Ляшко про поширення "Дельти"

29 липня в інтерв'ю Кузін заявляв, що в разі нового локдауну в Україні можуть ввести систему цифрових сертифікатів, котра дозволить відвідувати заклади громадського харчування навіть під час "жорсткого карантину". Отримати такий сертифікат зможуть ті, хто вакцинувався.

"Це буде QR-код, який буде показувати, що людина вакцинована або перехворіла, або має негативний ПЛР або антиген-тест", — підкреслив Кузін.

Втім, зазначив головний санлікар, таку систему поки що тестують і коли вона буде введена невідомо. Також він заявив, що в Міністерстві охорони здоров'я будуть думати на якому рівні епідбезпеки буде працювати система QR-кодів вже після завершення тестів.

3 серпня заступник голови КМДА Володимир Бондаренко заявив, що влада Києва налагодила систему видачі електронних перепусток на громадський транспорт у разі, якщо в столиці буде знову введений локдаун. Оприлюднити спеціальну форму він пообіцяв на початку наступного тижня.

Він зазначив, що перелік тих, хто отримає пропуску, буде ширше в порівнянні з попередніми локдаунамі, однак для некритичних випадків, таких як "відвезти дитину в дитячий сад", перепустки не будуть передбачені.

Локдаун в Москві: чому в столиці РФ скасували QR-коди для ресторанів

В кінці червня через нову хвилю пандемії, викликану поширенням штаму "Дельта", влада Москви змушена були ввести новий локдаун. Мешканці столиці РФ, які досягли 18-річного віку, на вході в ресторани, кафе та інші заклади громадського харчування повинні були демонструвати QR-код. Отримати такий код можна було на підставі сертифікату про вакцинацію, перенесеному за останні 6 місяців захворюванні COVID або ПЛР-тесту.

[ + – ] QR-коди у Москві

Пізніше по QR-кодами почали пускати й у деякі музеї, а Мінкульт РФ рекомендував ввести таку систему федеральним кінотеатрам і театрам. Не виключала влада столиці й можливості введення перевірки кодів у громадському транспорті.

Однак аналітики фіксували, що через нові обмеження продажу в московських закладах громадського харчування впали у два рази, а підприємці почали протестувати.

У результаті 19 липня влада Москви скасували систему QR-кодів. Втім, протягом першого ж тижня після її введення темпи вакцинації в місті значно зросли й до 7 липня столиця РФ виявилася в п'ятірці регіонів з найбільшим відсотком мешканців, які отримали щеплення.

Також в кінці червня влада Москви зобов'язала частину співробітників перейти на дистанційний режим роботи й встановила обмеження для проведення масових заходів.

Відзначимо, 5 серпня Кузін заявив, що штам коронавірусу "Дельта" виявили вже у 143 жителів України й ситуація продовжує погіршуватися. Втім, він запевнив, що вакцинація допомагає уникнути зараження навіть новою мутацією COVID.

У МОЗ найпоширенішими симптомами штаму "Дельта" назвали "лихоманку", "головний біль", "біль у горлі" і "нежить". Частина хворих же, за словами чиновників, скаржилася на "порушення слуху", "шлунково-кишкові проблеми" і "утворення згустків крові".

Нагадаємо, за минулу добу, 6 серпня, по Україні зафіксували 1 054 нових випадки зараження коронавірусом. Станом на ранок 7 серпня в країні були вакциновані лише 5,7% населення.