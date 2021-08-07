Статистика коронавірусу на 7 серпня: 1054 нові випадки і рекорд з вакцинації

Лідирують за кількістю добових госпіталізацій Одеська, Дніпропетровська і Харківська області.

За добу 6 серпня в Україні виявлено 1054 нових випадків COVID-19. Цей показник перевищує 1 тис. третій день поспіль.

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Також за минулу добу зроблено 170 602 щеплення від коронавірусу — це новий максимальний добовий показник. Першу дозу отримали 101 550 осіб, другу — 69 052.

[ + – ] Інфографіка: Євген Істребін

Дані за добу 6 серпня:

госпіталізовані — 534 особи;

померли — 20;

виписані з лікарень — 480;

проведено тестувань — 46 841 (методом ПЛР — 22 273, методом ІФА — 9 628, досліджень швидкими тестами на антиген — 14 940).

В цілому по країні зайняті 8,9% ковідних ліжок.

За цим показником з великим відривом лідирує Чернівецька обл. — 20,6%. У Вінницькій, Донецькій і Одеській областях зайнятість близько 14%

Лідери за кількістю добових госпіталізацій:

Одеська обл. — 61;

Дніпропетровська область. — 47;

Харківська обл. — 42.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 258 532 особи, померли — 53 085.

Найбільша кількість нових випадків зареєстровано в Києві (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу на 7 серпня:

Київ — 176 випадків;

Вінницька область — 29 випадків;

Волинська область — 3 випадки;

Дніпропетровська область — 75 випадків;

Донецька область — 50 випадків;

Житомирська область — 31 випадок;

Закарпатська область — 12 випадків;

Запорізька область — 47 випадків;

Івано-Франківська область — 17 випадків;

Київська область — 48 випадків;

Кіровоградська область — 9 випадків;

Луганська область — 34 випадки;

Львівська область — 62 випадки;

Миколаївська область — 18 випадків;

Одеська область — 76 випадків;

Полтавська область — 32 випадки;

Рівненська область — 12 випадків;

Сумська область — 26 випадків;

Тернопільська область — 31 випадок;

Харківська область — 100 випадків;

Херсонська область — 68 випадків;

Хмельницька область — 23 випадки;

Черкаська область — 21 випадок;

Чернівецька область — 31 випадок;

Чернігівська область — 23 випадки.

З початку кампанії щеплено 4 055 092 людини, з них отримали першу дозу — 4 055 090, дві — 2 353 218. Всього виконано 6 408 308 щеплень.

Таким чином, в країні повністю вакциновані поки 5,7% всього населення.

За даними системного аналітика Євгена Істребіна, який регулярно відстежує статистику МОЗ, в Україні такі залишки вакцин на 6 серпня:

AstraZeneca — 666 тис.;

Pfizer — 673 тис.;

Moderna — 1,474 млн;

CoronaVac — 3,820 млн;

всього — 6,634 млн.

Нагадаємо, ситуація з коронавірусом в Україні поступово погіршується. У країні налічується вже 143 офіційно підтверджених випадків штаму "дельта".

У МОЗ назвали найчастіші симптоми вірусу "дельта".