Статистика коронавірусу на 7 серпня: 1054 нові випадки і рекорд з вакцинації
Лідирують за кількістю добових госпіталізацій Одеська, Дніпропетровська і Харківська області.
За добу 6 серпня в Україні виявлено 1054 нових випадків COVID-19. Цей показник перевищує 1 тис. третій день поспіль.
Також за минулу добу зроблено 170 602 щеплення від коронавірусу — це новий максимальний добовий показник. Першу дозу отримали 101 550 осіб, другу — 69 052.
Дані за добу 6 серпня:
- госпіталізовані — 534 особи;
- померли — 20;
- виписані з лікарень — 480;
- проведено тестувань — 46 841 (методом ПЛР — 22 273, методом ІФА — 9 628, досліджень швидкими тестами на антиген — 14 940).
В цілому по країні зайняті 8,9% ковідних ліжок.
За цим показником з великим відривом лідирує Чернівецька обл. — 20,6%. У Вінницькій, Донецькій і Одеській областях зайнятість близько 14%
Лідери за кількістю добових госпіталізацій:
- Одеська обл. — 61;
- Дніпропетровська область. — 47;
- Харківська обл. — 42.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 258 532 особи, померли — 53 085.
Найбільша кількість нових випадків зареєстровано в Києві (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу на 7 серпня:
- Київ — 176 випадків;
- Вінницька область — 29 випадків;
- Волинська область — 3 випадки;
- Дніпропетровська область — 75 випадків;
- Донецька область — 50 випадків;
- Житомирська область — 31 випадок;
- Закарпатська область — 12 випадків;
- Запорізька область — 47 випадків;
- Івано-Франківська область — 17 випадків;
- Київська область — 48 випадків;
- Кіровоградська область — 9 випадків;
- Луганська область — 34 випадки;
- Львівська область — 62 випадки;
- Миколаївська область — 18 випадків;
- Одеська область — 76 випадків;
- Полтавська область — 32 випадки;
- Рівненська область — 12 випадків;
- Сумська область — 26 випадків;
- Тернопільська область — 31 випадок;
- Харківська область — 100 випадків;
- Херсонська область — 68 випадків;
- Хмельницька область — 23 випадки;
- Черкаська область — 21 випадок;
- Чернівецька область — 31 випадок;
- Чернігівська область — 23 випадки.
З початку кампанії щеплено 4 055 092 людини, з них отримали першу дозу — 4 055 090, дві — 2 353 218. Всього виконано 6 408 308 щеплень.
Таким чином, в країні повністю вакциновані поки 5,7% всього населення.
За даними системного аналітика Євгена Істребіна, який регулярно відстежує статистику МОЗ, в Україні такі залишки вакцин на 6 серпня:
- AstraZeneca — 666 тис.;
- Pfizer — 673 тис.;
- Moderna — 1,474 млн;
- CoronaVac — 3,820 млн;
- всього — 6,634 млн.
Нагадаємо, ситуація з коронавірусом в Україні поступово погіршується. У країні налічується вже 143 офіційно підтверджених випадків штаму "дельта".
У МОЗ назвали найчастіші симптоми вірусу "дельта".