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Статистика коронавірусу на 7 серпня: 1054 нові випадки і рекорд з вакцинації

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коронавірус, лікарня, лікарі, фото
Фото: TSN.ua

Лідирують за кількістю добових госпіталізацій Одеська, Дніпропетровська і Харківська області.

За добу 6 серпня в Україні виявлено 1054 нових випадків COVID-19. Цей показник перевищує 1 тис. третій день поспіль.

Також за минулу добу зроблено 170 602 щеплення від коронавірусу — це новий максимальний добовий показник. Першу дозу отримали 101 550 осіб, другу — 69 052.

вакцинація, динаміка, інфографіка
Інфографіка: Євген Істребін

Дані за добу 6 серпня:

  • госпіталізовані — 534 особи;
  • померли — 20;
  • виписані з лікарень — 480;
  • проведено тестувань — 46 841 (методом ПЛР — 22 273, методом ІФА — 9 628, досліджень швидкими тестами на антиген — 14 940).

В цілому по країні зайняті 8,9% ковідних ліжок.

За цим показником з великим відривом лідирує Чернівецька обл. — 20,6%. У Вінницькій, Донецькій і Одеській областях зайнятість близько 14%

Лідери за кількістю добових госпіталізацій:

  • Одеська обл. — 61;
  • Дніпропетровська область. — 47;
  • Харківська обл. — 42.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 258 532 особи, померли — 53 085.

Найбільша кількість нових випадків зареєстровано в Києві (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу на 7 серпня:

  • Київ — 176 випадків;
  • Вінницька область — 29 випадків;
  • Волинська область — 3 випадки;
  • Дніпропетровська область — 75 випадків;
  • Донецька область — 50 випадків;
  • Житомирська область — 31 випадок;
  • Закарпатська область — 12 випадків;
  • Запорізька область — 47 випадків;
  • Івано-Франківська область — 17 випадків;
  • Київська область — 48 випадків;
  • Кіровоградська область — 9 випадків;
  • Луганська область — 34 випадки;
  • Львівська область — 62 випадки;
  • Миколаївська область — 18 випадків;
  • Одеська область — 76 випадків;
  • Полтавська область — 32 випадки;
  • Рівненська область — 12 випадків;
  • Сумська область — 26 випадків;
  • Тернопільська область — 31 випадок;
  • Харківська область — 100 випадків;
  • Херсонська область — 68 випадків;
  • Хмельницька область — 23 випадки;
  • Черкаська область — 21 випадок;
  • Чернівецька область — 31 випадок;
  • Чернігівська область — 23 випадки.

З початку кампанії щеплено 4 055 092 людини, з них отримали першу дозу — 4 055 090, дві — 2 353 218. Всього виконано 6 408 308 щеплень.

Таким чином, в країні повністю вакциновані поки 5,7% всього населення.

За даними системного аналітика Євгена Істребіна, який регулярно відстежує статистику МОЗ, в Україні такі залишки вакцин на 6 серпня:

  • AstraZeneca — 666 тис.;
  • Pfizer — 673 тис.;
  • Moderna — 1,474 млн;
  • CoronaVac — 3,820 млн;
  • всього — 6,634 млн.

Нагадаємо, ситуація з коронавірусом в Україні поступово погіршується. У країні налічується вже 143 офіційно підтверджених випадків штаму "дельта".

У МОЗ назвали найчастіші симптоми вірусу "дельта".