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Статистика коронавируса на 7 августа: 1054 новых случая и рекорд по вакцинации

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коронавирус, больница, врачи, фото
Фото: TSN.ua

Лидируют по числу суточных госпитализаций Одесская, Днепропетровская и Харьковская области.

За сутки 6 августа в Украине выявлено 1054 новых случаев COVID-19. Этот показатель превышает 1 тыс. третий день подряд.

Также за минувшие сутки сделано 170 602 прививки от коронавируса – это новый максимальный суточный показатель. Первую дозу получили 101550 человек, вторую – 69 052 человека.

вакцинация, динамика, инфографика
Инфографика: Евгений Истребин

Данные за сутки 6 августа:

  • госпитализированы – 534 человека;
  • умерли – 20;
  • выписаны из больниц – 480;
  • проведено тестирований – 46 841 (методом ПЦР – 22 273, методом ИФА – 9 628, исследований экспресс-тестами на антиген – 14 940).

В целом по стране заняты 8,9% ковидных коек.

По этому показателю с большим отрывом лидирует Черновицкая обл. – 20,6%. В Винницкой, Донецкой и Одесской областях занятость около 14%

Лидеры по числу суточных госпитализаций:

  • Одесская обл. – 61;
  • Днепропетровская обл. – 47;
  • Харьковская обл. – 42.

За все время пандемии в Украине заболели 2 258 532 человека, умерли – 53 085.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки на 7 августа:

  • Киев — 176 случаев;
  • Винницкая область — 29 случаев;
  • Волынская область — 3 случая;
  • Днепропетровская область — 75 случаев;
  • Донецкая область — 50 случаев;
  • Житомирская область — 31 случай;
  • Закарпатская область — 12 случаев;
  • Запорожская область — 47 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 17 случаев;
  • Киевская область — 48 случаев;
  • Кировоградская область — 9 случаев;
  • Луганская область — 34 случая;
  • Львовская область — 62 случая;
  • Николаевская область — 18 случаев;
  • Одесская область — 76 случаев;
  • Полтавская область — 32 случая;
  • Ровенская область — 12 случаев;
  • Сумская область — 26 случаев;
  • Тернопольская область — 31 случай;
  • Харьковская область — 100 случаев;
  • Херсонская область — 68 случаев;
  • Хмельницкая область — 23 случая;
  • Черкасская область — 21 случай;
  • Черновицкая область — 31 случай;
  • Черниговская область — 23 случая.

С начала прививочной кампании привиты 4 055 092 человека, из них получили первую дозу – 4 055 090 человек, две – 2 353 218 человек. Всего сделано 6 408 308 прививок.

Таким образом, в стране полностью вакцинированы пока 5,7% всего населения.

По данным системного аналитика Евгения Истребина, который регулярно отслеживает статистику Минздрава, в Украине такие остатки вакцина на 6 августа:

  • AstraZeneca – 666 тыс.;
  • Pfizer – 673 тыс.;
  • Moderna – 1,474 млн;
  • CoronaVac – 3,820 млн;
  • всего – 6,634 млн.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Украине постепенно ухудшается. В стране насчитывается уже 143 официально подтвержденных случая штамма "дельта".

В Минздраве назвали самые частые симптомы вируса "дельта".