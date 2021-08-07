Статистика коронавируса на 7 августа: 1054 новых случая и рекорд по вакцинации
Лидируют по числу суточных госпитализаций Одесская, Днепропетровская и Харьковская области.
За сутки 6 августа в Украине выявлено 1054 новых случаев COVID-19. Этот показатель превышает 1 тыс. третий день подряд.
Также за минувшие сутки сделано 170 602 прививки от коронавируса – это новый максимальный суточный показатель. Первую дозу получили 101550 человек, вторую – 69 052 человека.
Данные за сутки 6 августа:
- госпитализированы – 534 человека;
- умерли – 20;
- выписаны из больниц – 480;
- проведено тестирований – 46 841 (методом ПЦР – 22 273, методом ИФА – 9 628, исследований экспресс-тестами на антиген – 14 940).
В целом по стране заняты 8,9% ковидных коек.
По этому показателю с большим отрывом лидирует Черновицкая обл. – 20,6%. В Винницкой, Донецкой и Одесской областях занятость около 14%
Лидеры по числу суточных госпитализаций:
- Одесская обл. – 61;
- Днепропетровская обл. – 47;
- Харьковская обл. – 42.
За все время пандемии в Украине заболели 2 258 532 человека, умерли – 53 085.
Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки на 7 августа:
- Киев — 176 случаев;
- Винницкая область — 29 случаев;
- Волынская область — 3 случая;
- Днепропетровская область — 75 случаев;
- Донецкая область — 50 случаев;
- Житомирская область — 31 случай;
- Закарпатская область — 12 случаев;
- Запорожская область — 47 случаев;
- Ивано-Франковская область — 17 случаев;
- Киевская область — 48 случаев;
- Кировоградская область — 9 случаев;
- Луганская область — 34 случая;
- Львовская область — 62 случая;
- Николаевская область — 18 случаев;
- Одесская область — 76 случаев;
- Полтавская область — 32 случая;
- Ровенская область — 12 случаев;
- Сумская область — 26 случаев;
- Тернопольская область — 31 случай;
- Харьковская область — 100 случаев;
- Херсонская область — 68 случаев;
- Хмельницкая область — 23 случая;
- Черкасская область — 21 случай;
- Черновицкая область — 31 случай;
- Черниговская область — 23 случая.
С начала прививочной кампании привиты 4 055 092 человека, из них получили первую дозу – 4 055 090 человек, две – 2 353 218 человек. Всего сделано 6 408 308 прививок.
Таким образом, в стране полностью вакцинированы пока 5,7% всего населения.
По данным системного аналитика Евгения Истребина, который регулярно отслеживает статистику Минздрава, в Украине такие остатки вакцина на 6 августа:
- AstraZeneca – 666 тыс.;
- Pfizer – 673 тыс.;
- Moderna – 1,474 млн;
- CoronaVac – 3,820 млн;
- всего – 6,634 млн.
Напомним, ситуация с коронавирусом в Украине постепенно ухудшается. В стране насчитывается уже 143 официально подтвержденных случая штамма "дельта".
В Минздраве назвали самые частые симптомы вируса "дельта".