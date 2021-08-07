Статистика коронавируса на 7 августа: 1054 новых случая и рекорд по вакцинации

Лидируют по числу суточных госпитализаций Одесская, Днепропетровская и Харьковская области.

За сутки 6 августа в Украине выявлено 1054 новых случаев COVID-19. Этот показатель превышает 1 тыс. третий день подряд.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Также за минувшие сутки сделано 170 602 прививки от коронавируса – это новый максимальный суточный показатель. Первую дозу получили 101550 человек, вторую – 69 052 человека.

[ + – ] Инфографика: Евгений Истребин

Данные за сутки 6 августа:

госпитализированы – 534 человека;

умерли – 20;

выписаны из больниц – 480;

проведено тестирований – 46 841 (методом ПЦР – 22 273, методом ИФА – 9 628, исследований экспресс-тестами на антиген – 14 940).

В целом по стране заняты 8,9% ковидных коек.

По этому показателю с большим отрывом лидирует Черновицкая обл. – 20,6%. В Винницкой, Донецкой и Одесской областях занятость около 14%

Лидеры по числу суточных госпитализаций:

Одесская обл. – 61;

Днепропетровская обл. – 47;

Харьковская обл. – 42.

За все время пандемии в Украине заболели 2 258 532 человека, умерли – 53 085.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки на 7 августа:

Киев — 176 случаев;

Винницкая область — 29 случаев;

Волынская область — 3 случая;

Днепропетровская область — 75 случаев;

Донецкая область — 50 случаев;

Житомирская область — 31 случай;

Закарпатская область — 12 случаев;

Запорожская область — 47 случаев;

Ивано-Франковская область — 17 случаев;

Киевская область — 48 случаев;

Кировоградская область — 9 случаев;

Луганская область — 34 случая;

Львовская область — 62 случая;

Николаевская область — 18 случаев;

Одесская область — 76 случаев;

Полтавская область — 32 случая;

Ровенская область — 12 случаев;

Сумская область — 26 случаев;

Тернопольская область — 31 случай;

Харьковская область — 100 случаев;

Херсонская область — 68 случаев;

Хмельницкая область — 23 случая;

Черкасская область — 21 случай;

Черновицкая область — 31 случай;

Черниговская область — 23 случая.

С начала прививочной кампании привиты 4 055 092 человека, из них получили первую дозу – 4 055 090 человек, две – 2 353 218 человек. Всего сделано 6 408 308 прививок.

Таким образом, в стране полностью вакцинированы пока 5,7% всего населения.

По данным системного аналитика Евгения Истребина, который регулярно отслеживает статистику Минздрава, в Украине такие остатки вакцина на 6 августа:

AstraZeneca – 666 тыс.;

Pfizer – 673 тыс.;

Moderna – 1,474 млн;

CoronaVac – 3,820 млн;

всего – 6,634 млн.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Украине постепенно ухудшается. В стране насчитывается уже 143 официально подтвержденных случая штамма "дельта".

В Минздраве назвали самые частые симптомы вируса "дельта".