Как в Москве. Локдаун в Украине будет с паспортами вакцинации, но говорить об этом рано

В случае нового жесткого карантина Минздрав планирует ввести систему QR-кодов, по которым вакцинированные смогут посещать рестораны и кафе.

Власти Украины собираются придерживаться адаптивного карантина и не намерены вводить новый локдаун в начале сентября. Об этом заявил комментируя распространенные в некоторых СМИ слухи о том, что по стране с 4 сентября начнется новый "жесткий карантин", главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения Игорь Кузин в интервью "Радио Свобода", которое опубликовали 7 августа.

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Чиновник подчеркнул, что на сегодняшний день нет оснований говорить об ухудшении ситуации с коронавирусом. По его словам, в некоторых регионах фиксируются некоторые сдвиги в худшую сторону, где-то необходимо более тщательно наблюдать за положением дел, однако в масштабе всей страны нет смысла вводить локдаун в начале сентября.

Также Кузин подчеркнул, что они хотели бы оттянуть новый локдаун на как можно больший срок. Впрочем, он отметил, что в конце осени и в начале зимы большинство стран усиливают противоэпидемиологические ограничения.

[ + – ] Интервью главного санврача Украины Игоря Кузина

Примечательно, что двумя неделями ранее — 23 июля — Кузин заявил, что уже к осени 2021 года Украина может снова попасть в "красную" зону эпидопасности и подчеркнул, что "это лишь вопрос времени". Причиной этого он назвал распространение по стране штамма "Дельта". Когда регион попадает в "красную" зону в нем вводят локдаун, закрывая ТРЦ, учреждения образования, спортзалы, общепиты и т.д.

6 августа глава Минздрава Виктор Ляшко предложил не ждать нового локдауна осенью. Для избежания нового жесткого карантина он предложил отправиться в центрі вакцинации и сделать прививку от коронавируса.

Каким может быть новый локдаун в Украине

6 августа Ляшко завил, что власти страны не собираются приостанавливать работу школ и детских садов даже в случае значительного распространения COVID-19 или попадания региона в "красную" или "оранжевую" зону эпидопасности. Впрочем, уточнил он, речь лишь о тех учебных заведениях, в которых будут вакцинированы не менее 80% преподавателей.

Глава Минздрава подчеркнул, что аналогичная система будет введена и для учреждений культуры.

[ + – ] Виктор Ляшко о распространении "Дельты"

29 июля в интервью Кузин заявлял, что в случае нового локдауна в Украине могут ввести систему цифровых сертификатов, котора позволит работать и посещать общепиты даже во время "жесткого карантина". Получить такой сертификат смогут те, кто вакцинировался.

"Это будет QR-код, который будет показывать, что человек вакцинирован или переболел, или имеет отрицательный ПЦР или антиген-тест", — подчеркнул Кузин.

Впрочем, отметил главный санврач, такую систему пока еще тестируют и когда она будет введена неизвестно. Также он заявил, что в Минздраве будут думать на каком уровне эпидопасности будет работать система QR-кодов уже после завершения тестов.

3 августа зампредседателя КГГА Владимир Бондаренко заявил, что власти Киева наладили систему выдачи электронных пропусков на общественный транспорт в случае, если в столице будет снова введен локдаун. Обнародовать специальную форму он пообещал в начале следующей недели.

Он отметил, что перечень тех, кто получит пропуска, будет шире по сравнению с предыдущими локдаунами, однако для некритических случаев, таких как "отвезти ребенка в детский сад", пропуска не будут предусмотрены.

Локдаун в Москве: почему в столице РФ отменили QR-коды для ресторанов

В конце июня из-за новой волны пандемии, вызванной распространением штамма "Дельта", власти Москвы вынуждены были ввести новый локдаун. Достигшие 18-летнего возраста жители столицы РФ на входе в рестораны, кафе и другие заведения общепита должны были демонстрировать QR-код. Получить такой код можно было на основании сертификата о вакцинации, перенесенном за последние полгода заболевании COVID или ПЦР-теста.

[ + – ] QR-коды в Москве

Позже по QR-кодам начали пускать и в некоторые музеи, а Минкульт РФ рекомендовал ввести такую систему федеральным кинотеатрам и театрам. Не исключали власти столицы и возможности введения проверки кодов в общественном транспорте.

Однако аналитики фиксировали, что из-за новых ограничений продажи в московских общепитах упали в два раза, а предприниматели начали протестовать.

В итоге 19 июля власти Москвы отменили систему QR-кодов. Впрочем, в течение первой же недели после ее введения темпы вакцинации в городе значительно выросли и к 7 июля столица РФ оказалась в пятерке регионов с наибольшим процентом получивших прививки.

Также в конце июня власти Москвы обязали часть сотрудников перейти на дистанционный режим работы и установили ограничения для проведения массовых мероприятий.

Отметим, 5 августа Кузин заявил, что штамм коронавируса "Дельта" обнаружили уже у 143 жителей Украины и ситуация продолжает ухудшаться. Впрочем, он заверил, что вакцинация помогает избежать заражения даже новой мутацией COVID.

В Минздраве самыми распространенными симптомами штамма "Дельта" назвали "лихорадку", "головную боль", "боль в горле" и "насморк". Часть заболевших же, по словам чиновников, жаловались на "нарушение слуха", "желудочно-кишечные проблемы" и "образование сгустков крови".

Напомним, за прошедшие сутки, 6 августа, по Украине зафиксировали 1 054 новых случая заражения коронавирусом. По состоянию на утро 7 августа в стране были вакцинированы лишь 5,7% населения.