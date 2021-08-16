Осенняя "Дельта". Какие меры нужно принять и чего опасаться накануне четвертой волны коронавируса

В Украине все сильнее распространяется штамм "Дельта", и эксперты прогнозируют сильный всплеск новых случаев заражений осенью. Фокус пообщался с медиками, чтобы узнать, какой будет новая волна коронавируса в Украине.

Эксперты и аналитики все чаще трубят о том, что осенью 2021 года в Украине начнется новая — уже четвертая — волна пандемии коронавируса. Одной из причин уже начавшегося роста новых случаев заражения называют распространение по стране штамма "Дельта". В связи с этим Фокус решил поинтересоваться у медиков, чего стоит ждать этой осенью украинцам и какой будет четвертая волна пандемии для Украины.

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Воздушный путь передачи коронавируса. Менять правила и бепокоиться о вентиляции

Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук и основатель "Национальной экспертной группы по инфекционному контролю" Андрей Александрин сообщил Фокусу, что в Украине необходимо менять противоэпидемиологические правила, которые по-прежнему не учитывают воздушный путь передачи коронавируса. Если не принять меры, уверен медик, во время четвертой волны коронавируса нас может ждать тот же сценарий развития событий, как и в Российской Федерации.

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Дискуссия или даже "интеллектуальная война" касательно путей передачи коронавируса, по словам Александрина, ведется давно.

"Когда ВОЗ говорил, что коронавирус является преимущественно капельной инфекцией, для противодействия которой могли бы помочь социальная дистанция и ношение масок, американцы обращали внимание на такой эпидемиологически важный путь передачи вируса, как воздушный", — подчеркивает эпидемиолог.

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Впрочем, отмечает Александрин, после начала распространения штамма "Дельта" появились научные публикации в серьезных изданиях, которые доказывают, что коронавирус передается и по воздуху.

Соответственно, необходимо поменять практику профилактики COVID и в нашей стране, считает эпидемиолог. "Если у нас однозначно доказано, что эпидемиологически важным путем передачи коронавируса является аэрозольный (он же — воздушный или аэрогенный), то мы должны понимать: если в замкнутом помещении нет никакой вентиляции, то даже те, кто переносят коронавирус бессимптомно — а в мире таких 80% людей — за счет мелкого дисперсного аэрозоля заражают всех остальных, кто не вакцинирован и не имеет выработанного иммунитета", — рассказывает Александрин.

Перенося это на реалии Украины эпидемиолог подчеркивает, что опасными с точки зрения распространения коронавируса местами являются все детские сады, школы, лечебные учреждения, общественный транспорт, офисы, ТРЦ, магазины (которые часто не проветриваются) и т.д.

"Наша страна уже получила в первый раз урок, однако правительство не сделало никаких выводов. Лето мы опять простояли, детские садики и школы не подготовили… Потому нас ожидает сценарий, скорее всего, который идет в Российской Федерации. Там вакцинировано в районе 7-10% населения из групп риска, у нас — и того меньше", — напоминает Александрин.

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Клинический иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии Фокусу заверяет: четвертая волна коронавируса, которая начинается из-за штамма "Дельта", вызывает меньше тревоги. Поскольку, по его словам, эта мутация является менее смертоносной.

"По крайней мере, менее, чем первичный вариант. Новые варианты, скорее всего, будут обладать меньшей летальностью. Потому что цивилизация все больше знакомится с базовым вариантом и становится все более иммунна к нему", — говорит Волянский.

Отметим, в отдельном материале Фокус рассказывал о том, что известно о штамме коронавируса "Йота" и добрался ли он уже до нашей страны.